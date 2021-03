Il n’y a pas que les nouveautés dans la vie ! Des jeux, devenus des classiques au fil des ans, restent toujours aussi bons et constituent une excellente entrée en matière dans le monde des jeux de société modernes. Voici nos trois préférés.

À l’évocation des classiques du jeu de société, on pense soit aux jeux abstraits traditionnels (échecs, dames, go, etc.), soit aux boîtes de notre enfance, qui continuent de garnir les rayons des supermarchés (Monopoly, Cluedo et autre Bonne Paye).

Mais tout comme les classiques du cinéma, qui ne sont pas tous en noir et blanc ou muets, d’autres jeux sont venus se greffer à cette catégorie depuis l’avènement des jeux de société dits « modernes ».

Nous essayons chaque semaine de vous présenter une nouveauté, plus ou moins d’actualité, mais force est de constater que, malgré leur âge, certains titres n’ont toujours pas été remplacés, et restent d’excellentes portes d’entrée pour s’initier en douceur à ce hobby.

Voici donc trois classiques du jeu de société moderne, parfaitement calibrés pour jouer en famille ou entre amis, dans la plus pure imagerie d’Épinal qu’on peut s’en faire : une belle boîte, trois ou quatre joueurs autour de la table, des règles abordables et une partie d’une durée raisonnable.

Catan

Chaque joueur incarne un colon venu s’installer sur l’île de Catan. Mais les ressources, indispensables pour se développer, n’y sont pas réparties équitablement. À vous de vous installer aux meilleurs emplacements, d’exploiter lesdites ressources, d’agrandir votre colonie en construisant routes, villages, villes… et surtout de jouer avec les probabilités des dés. Vos adversaires feront évidemment tout pour vous en empêcher, sans oublier les brigands qui déroberont inévitablement vos biens.

Alors qu’il a fêté son vingt-cinquième anniversaire l’an dernier, Catan est et restera celui qui a fait entrer les jeux de société dans leur ère moderne. Et après toutes années, nous n’arrivons pas à trouver un remplaçant proposant une telle combinaison de stratégie, de placement, de négociation, et suffisamment de hasard pour permettre à tout le monde de gagner. Et grâce au succès rencontré, de nombreuses extensions pourront enrichir vos parties et permettre un renouvellement sans fin.

Carcassonne

Une partie de Carcassonne commence sur une table quasiment vide, avec uniquement une petite tuile carrée cartonnée au milieu. Y figurent un tronçon de route, un bout de ville fortifiée, et un champ. Aux joueurs d’agrandir ce paysage à tour de rôle, avec d’autres tuiles piochées au hasard. En respectant évidemment les contraintes de connexion. Après chaque tuile posée, on peut y placer un de ses petits pions, pour marquer des points selon différents critères. Mais attention à ne pas se précipiter, car chaque joueur n’en a qu’une quantité limitée.

Grâce à ses règles héritées des dominos, Carcassonne est un jeu accessible et tout public. Mais sa profondeur apparait au fur et à mesure des parties. On apprend comment bloquer ses adversaires, comment sceller des alliances temporaires, ou profiter des tuiles posées par les autres. Et si vous en avez l’envie, le jeu peut tout aussi bien devenir très vite très compétitif. Là encore, son énorme succès a engendré d’innombrables extensions, démultipliant le nombre de tuiles et les possibilités.

Les Aventuriers du Rail

Le grand plateau de jeu représente une carte des États-Unis avec ses principales villes. Des lignes de chemins de fers parcourent cet énorme territoire, mais aucun train n’y circule. Aux joueurs de relier les villes entre elles grâce à leurs petits pions en forme de wagons. Piochez des cartes, dépensez-les pour prendre le contrôle d’une ligne, mais surtout pensez à réaliser vos objectifs secrets pour marquer un maximum de points… ou de les perdre si vous n’y parvenez pas à temps avant la fin de partie.

Les Aventuriers du Rail est un jeu aux règles simples, avec des tours dynamiques, et où la tension augmente petit à petit. Mais grâce à sa belle courbe d’apprentissage, il continue de plaire parties après parties, même aux joueurs aguerris. Il demande de la planification, de savoir temporiser ses actions, et d’arriver à deviner les intentions des adversaires pour ne pas se faire bloquer les lignes convoitées. Au-delà de la boîte de base, il existe toute une gamme d’extensions, proposant de nouvelles régions du monde et des règles additionnelles spécifiques. De quoi voyager, tout en restant confinés. Et vous pourrez même y jouer avec Alexa.

