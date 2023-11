Sur Netflix, 3 récits inspirés de faits réels, racontés dans de courts, mais intenses, documentaires valent vraiment le coup d’œil : Jim & Andy, Tell Me Who I Am, ainsi que Victimes/Suspectes.

Depuis le carton de Making a Murderer, en 2015, Netflix est devenu le spécialiste des documentaires true crime en tous genres, sondant les recoins les plus sombres de l’âme humaine, jusqu’à l’épuisement.

Mais il n’y a pas que les tueurs en série ou les affaires judiciaires dans la vie. D’autres productions, disponibles sur les plateformes de SVOD, permettent ainsi de raconter le réel autrement, à travers des histoires souvent percutantes.

Tell Me Who I Am // Source : Netflix

Sur Netflix, vous avez ainsi le choix entre la plongée dans la psychologie de Jim Carrey avec Jim & Andy, les secrets terrifiants de Tell Me Who I Am ou l’enquête saisissante sur la culture du viol avec Victimes/Suspectes.

Jim & Andy sur Netflix, quand le cinéma devient oppressant

Si vous n’avez pas vécu dans une grotte ces 30 dernières années, vous avez forcément déjà pu constater le génie de Jim Carrey à l’écran. De The Mask à Eternal Sunshine of the Spotless Mind en passant par le Truman Show ou même Sonic, l’acteur aux mille et une facettes est clairement l’un des meilleurs de sa génération. En 1999, il tourne dans un film plus méconnu du grand public, mais tout aussi culte : Man on the Moon, une biographie du comique américain Andy Kaufman. Un rôle qui va obséder Jim Carrey, au point qu’il décide de rester dans son personnage, y compris hors caméra.

Le documentaire Jim & Andy revient sur le tournage incontrôlable de ce long-métrage, mettant en scène le comédien pendant la production du film, mais aussi dans des interviews récentes. Le making-of montre alors à quel point cette interprétation a bouleversé la psychologie de Jim Carrey, avec des répercussions encore visibles aujourd’hui.

Diffusant un propos essentiel sur la santé mentale, Jim & Andy est également une plongée fascinante dans le monde du septième art, autant qu’un portrait sensible d’un acteur hors du commun. Peu importe que vous ayez vu Man on the Moon, ou non (même si le documentaire prend évidemment davantage de sens avec le film en tête), cette production Netflix reste essentielle pour mieux comprendre l’homme derrière la star.

Tell Me Who I Am sur Netflix, quand les souvenirs deviennent flous

Alex et Marcus Lewis sont deux frères jumeaux en apparence soudés. Mais leur complicité cache une histoire bien plus compliquée qu’il n’y paraît. En 1982, à l’âge de 17 ans, Alex devient amnésique à la suite d’un grave accident de moto. Il ne se souvient de rien, ni de personne, à l’exception de son frère, Marcus. Ce dernier va alors le guider dans son quotidien, répondant à toutes les questions, montrant des photos et dépeignant une existence passée plutôt idyllique. Mais ce que Marcus ne dit pas à Alex, c’est qu’il cache un terrible secret de famille…

Attention : nous vous conseillons vivement de préparer les mouchoirs avant de lancer Tell Me Who I Am. Ambitieux documentaire en huis clos, le film est surtout une histoire vraie bouleversante et presque irréelle, qui laisse littéralement sans voix. On s’attache immédiatement à ces deux frères qui racontent leur version du passé avec pudeur et sincérité. On ne dévoilera pas ici la révélation centrale ou les thématiques évoquées, qui restent très difficiles à aborder, mais sachez juste qu’il faut avoir le cœur bien accroché pour passer cette heure et demi en compagnie de ces jumeaux, unis par le mensonge mais surtout un profond amour. Touchant, mais éprouvant.

Victimes/Suspectes sur Netflix, quand les plaignantes deviennent accusées

« Je ne vous crois pas du tout. Je pense que vous êtes le genre de personnes qui veulent prendre la place de vraies victimes. » Voilà comment un policier américain accueille la plainte pour agression sexuelle d’une jeune femme. Et ce scénario dramatique est malheureusement trop courant aux États-Unis, comme ailleurs. Pour enquêter sur cette culture du viol, encore bien installée dans nos sociétés, la journaliste Rae de Leon a passé des années à décortiquer plus de 200 affaires de ce genre.

Les victimes deviennent alors suspectes, sont convaincues par la police de se rétracter, voire sont menottées puis inculpées au motif de fausses accusations. Leurs noms et leurs visages tournent alors en boucle dans les médias traditionnels, et même sur les réseaux sociaux des départements de police concernés. Victimes/Suspectes raconte le travail d’investigation titanesque et douloureux, pour mettre en lumière les lacunes d’une justice défaillante. Un documentaire édifiant, dont on ressort avec l’envie de détruire ce système qui ne protège pas les victimes, mais aussi de brûler le patriarcat tout court. Profondément révoltant, mais nécessaire.

