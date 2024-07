Lecture Zen Résumer l'article

Un fan de The Witcher 3: Wild Hunt a développé un mod permettant de jouer Yennefer dans le RPG culte. Le projet a mis 2 ans et demi à voir le jour.

Contrairement à beaucoup de RPG, The Witcher 3: Wild Hunt impose le personnage qu’on incarne : le charismatique et bourru Sorceleur prénommé Geralt de Riv. Il y aurait pourtant matière à prendre les traits de plein d’autres héroïnes et héros. C’est justement l’objet de ce mod repéré par IGN dans un article publié le 8 juillet. Le projet permet par exemple d’enfiler le costume de Yennefer. « Vous pouvez utiliser l’apparence de n’importe quel PNJ, de n’importe quelle armure ou créer la votre », lit-on en description.

nikich340 a mis en ligne sa création, développée depuis 2 ans et demi, sur le portail Nexus Mods le 6 juillet. Comme son nom l’indique, le mod intitulé « Custom Player Characters » offre l’opportunité de jouer qui on veut dans The Witcher 3: Wild Hunt. nickich340 est allé piocher dans l’inventaire de protagonistes croisés dans le RPG et on peut mélanger plusieurs éléments pour créer un avatar unique, du genre qu’on le souhaite (avec animations et voix adaptées). Si vous en avez marre de la tête de Geralt, ce mod est fait pour vous.

Mod pour jouer une femme dans The Witcher 3 // Source : Nexus Mods

Le mod qui transforme The Witcher 3 en un vrai RPG

D’aucun affirmeraient que le mod transforme The Witcher 3: Wild Hunt en un vrai RPG, ou plutôt devrait-on dire en un RPG plus complet. Car il va en réalité un peu plus loin que les apparences. En plus d’offrir la possibilité de jouer un Sorceleur ou une Sorceleuse (coucou Ciri), il ajoute l’option de jouer une Sorcière avec son son propre système de combat (coucou Triss et Yennefer).

Ainsi, nikich340 a imaginé une suite de quêtes adaptées à la Sorcière, afin que les joueuses et les joueurs puissent apprendre son gameplay spécifique, logiquement basé sur des sortilèges. Dans cette vidéo de présentation, on peut voir de quoi la Sorcière est capable, sachant qu’elle ne peut pas se battre avec des épées. Son arsenal est varié : elle peut lancer des éclairs et divers projectiles magiques, utiliser des boucliers, invoquer des tornades et même se transformer en chat ou en hibou. « J’aimerais continuer l’aventure de la Sorcière avec des histoires intéressantes », confie le créateur, qui envisage de gonfler le contenu de son mod ambitieux.

À noter que nickich340 n’a pas fait appel à l’outil de modding officiel de The Witcher 3: Wild Hunt, intégré depuis quelques mois seulement — ce qui est encore plus impressionnant. « J’ai passé plus de 2 ans et demi à travailler sur ce mod, je me suis appuyé sur plusieurs outils, et j’ai même dû en écrire certains (…). Ce mod est conçu avec la suite ‘radish’. Redkit [la suite officielle] a été utilisé dans les dernières étapes du développement pour corriger des bugs avec les animations. » On avait bien dit que The Witcher 3: Wild Hunt deviendrait éternel grâce au modding.

