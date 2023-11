[Deal du jour] Si vous êtes passionné d’exploration spatiale, ou de sciences et technologies, ce set de Lego a tout pour vous plaire. En ce moment en promotion, cette reproduction du rover Perseverance de la Nasa permet d’avoir un morceau de conquête spatiale à la maison.

C’est quoi, la promotion sur le Lego Perseverance ?

Le Lego Technic Nasa Mars Rover Perseverance est vendu 94,99 € sur le site officiel de Lego. Il est en ce moment proposé au prix de 64,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce set Lego Technic ?

Le set Nasa Mars Rover Perseverance est un Lego Technic accessible à partir de 10 ans. Il comprend 1 132 pièces et mesure plus de 23 cm de haut, 32 cm de long et 23 cm de large. C’est donc un modèle plutôt grand qui prend de la place, surtout si vous aimez exposer vos créations. Sa grande taille permet un maximum de détails, notamment sur les parties mécaniques. Lego s’applique, en effet, à reproduire fidèlement le robot Perseverance. Vous retrouverez, par exemple, le bras articulé et son outil de prélèvement des échantillons, les différentes caméras placées autour du rover, les sondes et les capteurs, ou encore ses antennes, utilisées pour envoyer des données et recevoir des instructions.

Les proportions sont respectées et, malgré ses airs de Lego Technic à l’ancienne, il profite d’un très beau design. Il faut toutefois préférer les sets qui privilégient la technique au rendu. L’aspect dénudé et très mécanique de certaines parties peut rebuter les plus jeunes. Le rover se démarque essentiellement par ses fonctionnalités : il peut se diriger à 360°, possède un bras mobile et une suspension articulée. Même s’il est davantage un modèle qui s’expose, Perseverance peut constituer un set ludique pour en apprendre plus sur le rover de la Nasa et comprendre son fonctionnement. Notez que l’hélicoptère Ingenuity fait aussi partie du set.

Est-ce que ce set de Lego vaut le coup en promotion ?

À moins de 65 €, il vaut bien plus le coup qu’à son prix de base de presque 100 €, un peu excessif. Le Lego Perseverance a beau être un set original, ce n’est pas celui qui suscitera le plus d’intérêt chez les plus jeunes. Lego, conscient que son rover à moins de chance de se vendre qu’un Faucon Millenium, l’accompagne d’une application de réalité augmentée pour en apprendre plus sur Mars et la mission de Perseverance.

L’application dédiée vous permet d’identifier chaque élément du robot, en scannant simplement les parties qui vous intéressent. Vous pourrez également piloter une reproduction virtuelle de l’hélicoptère, et réaliser ainsi un vol d’essai pour participer aux défis auxquels sont confrontés le rover Perserverance et son compagnon. Un set qui embrasse son côté éducatif et qui créera, à n’en pas douter, des vocations.

Pour aller plus loin avec ce set

