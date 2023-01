IO Interactive va transformer Hitman 3 en Hitman World of Assassination, ce qui permettra aux propriétaires de récupérer Hitman et Hitman 2 sans rien payer.

Ne l’appelez plus Hitman 3, mais Hitman World of Assassination. Le studio IO Interactive a officialisé cette évolution dans un communiqué publié le 3 janvier 2023. Mais, il ne s’agit pas d’un simple changement de nom : l’idée est de consolider un peu plus Hitman 3 dans sa fonction de plateforme regroupant tous les contenus liés à la trilogie. Pour les joueuses et les joueurs, c’est surtout l’occasion de récupérer Hitman et Hitman 2 sans rien payer.

« Tous les propriétaires actuels de Hitman 3 auront une mise à jour gratuite pour Hitman World of Assassination », précise IO Interactive, dont il faut souligner le geste généreux (effectif à compter du 23 janvier). Aujourd’hui, pour accéder à Hitman 1 et Hitman 2 via Hitman 3, il faut acheter des pass d’extension facturés entre 30 et 35 € (hors promotions). Pour IO Interactive, l’idée est aussi de faciliter l’économie de la saga, avec moins de DLC disponibles sur les plateformes de téléchargement.

Hitman World of Assassinations. // Source : IO Interactive

Il est temps d’acheter Hitman 3

L’intégration de Hitman 1 et de Hitman 2 dans Hitman World of Assassination signifie que les deux jeux ne seront bientôt plus disponibles à la vente. « Si vous possédez déjà ces jeux, vous pourrez toujours y jouer », indique IO Interactive pour rassurer les fans de la première heure. Hitman World of Assassinations sera commercialisé au prix de 70 €.

En termes de contenu, Hitman World of Assassinations réunira pas moins de 21 niveaux différents — de Paris à Dubaï, en passant par Miami, Bangkok ou encore Berlin. Le dépaysement s’annonce total, et cette nouvelle version promet des heures et des heures de durée de vie. Numerama a attribué la note de 9 sur 10 à Hitman 3, soulignant son gameplay qui récompense la créativité.

À noter que vous pourrez prolonger le plaisir en faisant l’acquisition d’un Deluxe Pack, vendu une trentaine d’euros. Il ajoute deux niveaux supplémentaires (Haven Island et New York), ainsi que d’autres missions.

Ce changement cache donc un bon plan, et l’on ne peut que vous encourager à acquérir Hitman 3 dès maintenant pour obtenir Hitman World of Assassinations à la fin du mois.

