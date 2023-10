Dans Marvel’s Spider-Man 2, on peut se téléporter d’un point à l’autre de New York de manière quasi instantanée. C’est bluffant. Et figurez-vous que le studio a volontairement ralenti le voyage rapide.

Visuellement et technologiquement, Marvel’s Spider-Man 2 est un jeu vidéo très avancé. Il profite de son statut d’exclusivité PlayStation 5 pour exploiter toute la puissance de la console, entre autres idées de génie. Cela lui permet d’offrir des fonctionnalités très appréciables quand on joue, comme les voyages rapides quasi instantanés. Les essayer revient à les adopter : on ouvre la carte, on sélectionne un point, on appuie sur la touche X et on se téléporte. En cinq à dix secondes, on passe d’un environnement à l’autre.

Si cet élément est particulièrement impressionnant à l’usage, sachez qu’Insomniac Games a pris la décision de ralentir les voyages rapides. Le studio l’a confirmé par la voix de Mike Fitzgerald, qui s’est exprimé sur le sujet dans les forums de Resetera le 16 octobre. Le directeur des technologies de Marvel’s Spider-Man 2 répondait à certaines accusations quant à l’existence d’un supposé micro temps de chargement caché.

Marvel’s Spider-Man 2 // Source : Capture PS5

Il n’y a pas de temps de chargement caché dans Marvel’s Spider-Man 2

Certains observateurs ont remarqué qu’il fallait maintenir la touche X enfoncée pendant quelques secondes pour valider un voyage rapide. Ce qui a abouti à la conclusion suivante : cette manipulation permettrait aux développeurs de masquer un petit temps de chargement de manière habile. Mike Fitzgerald a réfuté cette hypothèse. « C’est une commande ‘maintenir pour confirmer’, en aucun cas un temps de chargement masqué », commence-t-il par indiquer.

Il explique qu’il est possible d’annuler le voyage rapide jusqu’au dernier moment, ce qui prouve que rien ne charge auparavant (et ce qui permet de changer d’avis en cas de besoin). « Le mois dernier, j’ai songé à retirer cette commande, principalement pour répondre aux accusations qu’on voyait. Mais on m’a dit qu’avoir une fenêtre de confirmation était important pour l’expérience du joueur, qui a plus de valeur que des points de réputation sur internet (même si on adore les points de réputation sur internet). »

À noter qu’Insomniac Games impose une autre limite concernant les voyages rapides dans Marvel’s Spider-Man 2 : on ne peut se téléporter dans un quartier que si on a terminé suffisamment d’objectifs à l’intérieur. Il s’agit ici d’un choix structurel qui se tient pour éviter de donner trop de liberté d’un coup aux joueuses et aux joueurs. L’objectif reste quand même de se balader avec agilité entre les buildings de New York, pas d’appuyer sur une touche pour se faciliter les déplacements.

