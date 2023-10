[Deal du jour] La Fnac propose une offre intéressante sur les Lego. Pour un set de Lego acheté, le deuxième bénéficie de 50 % de réduction. Si vous vous désirez refaire votre déco avec des briques, c’est le bon moment.

C’est quoi, cette promotion sur les Lego ?

La Fnac propose actuellement, et jusqu’au 16 novembre 2023, une offre sur une grande sélection de Lego. Pour l’achat de deux Lego de la sélection, une remise de 50 % est appliquée sur le Lego le moins cher.

Et jusqu’au 30 octobre prochain, les adhérents Fnac+ bénéficient en plus de 10 € offerts dès 50 € d’achat. Pour bénéficier de l’offre sur les sets de Lego, ajoutez le code LUTIN au panier.

Quel Lego Star Wars acheter dans l’offre 1 acheté le 2ᵉ à -50 % de La Fnac ?

1. Le casque de Dark Vador

Le Seigneur Noir des Sith est l’un des personnages les plus connus de la saga, si ce n’est le plus emblématique. Ce Lego fait partie d’une série de modèles de casques Lego Star Wars. Cette reproduction fidèle du casque de Dark Vador est composée de 864 pièces. Ses dimensions de 20 cm de haut, 15 cm de large et 14 cm de profondeur en font un set certes un peu petit, mais plutôt facile à exposer. Il s’accompagne d’un présentoir orné d’une plaque descriptive.

Le casque de Dark Vador est un set plutôt élégant // Source : Lego

2. Le diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort

Ce set vous propose de recréer une scène culte de la saga Star Wars : la poursuite dans les tranchées de l’Étoile Noire, à la fin de l’épisode IV, Un nouvel espoir. Ce diorama reproduit en détail la scène mythique de la course poursuite à surface de l’Étoile de la Mort. Vous y retrouverez le chasseur TIE Avancé de Dark Vador, les deux chasseurs TIE, et le X-wing de Luke Skywalker. Les vaisseaux sont plus que minimalistes, mais reconnaissables. Une plaque avec la fameuse citation de Dark Vador « The force is strong with this one » (La Force est puissante en lui) est écrite sur le socle.

Ce set, qui est un pur objet de déco, mesure un peu plus de 10 cm de haut, 22 cm de large et 15 cm de profondeur.

La nostalgie est forte avec celui-là // Source : Lego

3. Le Faucon Millénium

Bien que ce set Lego Faucon Millénium puisse simplement s’exposer, il peut aussi être une source infinie de jeu pour les plus jeunes. Si vous avez des enfants, n’espérez donc pas le laisser tranquillement sur une étagère. Le légendaire cargo comprend de nombreux détails, et peut révéler son intérieur, grâce à un système de panneaux qui s’ouvrent. Les enfants vont de plus adorer jouer aux contrebandiers de l’espace grâce à plusieurs figurines, qui accompagnent le set. Vous retrouverez Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 et D-O. Pour les puristes, dommage que les personnages de la trilogie originale ne soient pas inclus.

À l’extérieur, des tourelles, ainsi que le cockpit, peuvent accueillir plusieurs personnages Lego. À l’intérieur, un grand espace qui reproduit l’intérieur du vaisseau dans les films permet d’inventer ses propres histoires. Le Lego Faucon Millénium mesure plus de 14 cm de haut, 44 cm de long et 32 cm de large.

Le Faucon Millenium est un set avec lequel vous, ou vos enfants, pouvez jouer // Source : Lego

4. R2-D2

Ce set, qui représente l’adorable R2-D2, est composé de 2 315 pièces. Il mesure plus de 31 cm de haut, 20 cm de large et 15 cm de profondeur, et constitue une pièce décorative, à exposer seulement. Parmi les détails, vous trouverez un pied central rétractable, une tête pivotante, des trappes qui s’ouvrent et se déplient et un périscope. Le sabre laser de Luke Skywalker est aussi dissimulé dans un compartiment, en référence à une scène mythique de la saga.

Ce set s’accompagne d’un présentoir, lui aussi à construire, orné d’une plaque descriptive. Un petit droïde R2-D2 et une brique exclusive pour le 50ᵉ anniversaire de Lucasfilm, sont offerts avec ce Lego.

Le Lego R2-D2 est détaillé // Source : LEgo

