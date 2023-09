Ezra Bridger a une réplique amusante dans une scène avec Sabine Wren, dans la série Ahsoka. Une tirade qui a un certain écho dans Star Wars.

L’épisode 7 d’Ahsoka marque les grandes retrouvailles entre les héros de la série d’animation Rebels, séparés par les évènements de Star Wars depuis une bonne dizaine d’années. En particulier, ce sont les quelques moments de complicité entre Ezra Bridger et Sabine Wren qui ont ravi les fans, en témoignent leurs réactions sur X (ex-Twitter) ou Reddit.

C’est aussi un épisode fortement ancré dans Star Wars, car les clins d’œil n’ont pas manqué : ici, une référence à une Jedi qui a mal tourné. Là, une référence à l’arme atypique d’Ezra Bridger. Ou encore le caméo d’un personnage iconique de la trilogie. Il y aurait de quoi dire bien davantage. Les fans ont pour ainsi dire largement essoré l’épisode pour en extraire toutes les références.

Il y a toutefois un point qui est peut-être passé inaperçu. Une tirade prononcée par Ezra Bridger, dont la portée va un peu plus loin que l’épisode 7. Lisez la suite si vous souhaitez en savoir plus. Attention toutefois : il va sans dire que les lignes qui vont suivre vont révéler (un peu) les péripéties de l’avant-dernier épisode. Il vaut mieux revenir une fois que vous serez à jour.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

« La Force est mon alliée »

La scène en question se passe au moment où Ezra et Sabine se retrouvent encerclés par l’adversaire. Il va falloir se battre. Sabine juge bon de confier son sabre laser à Ezra, pour qu’il puisse combattre. Celui-ci, cependant, refuse. Interloquée, Sabine lui demande de prendre au moins un blaster pour abattre des adversaires de loin. Mais l’intéressé rejette cette alternative.

C’est à ce moment précis qu’Ezra, le visage marqué d’une confiance excessive étant donné les circonstances, prend une drôle de pose pour la bataille qui s’annonce. Il fléchit un peu les jambes et lève les mains en opposition. C’est alors qu’il lâche : « la Force est mon alliée. J’ai besoin de rien d’autre ». Et durant la bataille, il va la manier avec un certain talent pour repousser des ennemis.

Ezra Bridger, un poil trop confiant. // Source : Lucasfilm

Cette séquence appelle trois commentaires. D’abord, on peut constater que la Force « marche » dans l’autre galaxie, dans laquelle tout le monde se trouve actuellement. Ensuite, Ezra a conservé de bonnes bases pour se défendre, malgré dix ans loin de tout. Enfin, la phrase qu’il a lâchée fait écho à celle prononcée, il y a des années de cela, par un certain Yoda.

Souvenez-vous : alors sur Dagobah pour recevoir l’enseignement d’un ancien maître Jedi, Yoda, Luke Skywalker est à la peine dans les marécages. Pour le dire vite, le jeune homme n’arrive à rien. Soulever un X-Wing pris dans la vase ? Impossible, c’est trop gros. C’est là que Yoda lui prodigue quelques réflexions, pour lui montrer que rien n’est impossible avec la Force.

« La taille importe peu… Regarde-moi : est-ce par la taille que tu peux me juger ? Et bien, tu ne le dois pas. Car mon allié est la Force ». C’est indiscutablement l’une des plus célèbres répliques de Yoda, et de Star Wars. Et, de façon indirecte, c’est à elle que renvoie la ligne de dialogue d’Ezra Bridger, prononcée, il est vrai dans un contexte tout à fait différent.

Yoda, qui prononce une phrase similaire dans L’Empire contre-attaque. // Source : Lucasfilm

… Jusque dans Rogue One

En poussant l’analyse un peu plus, on peut retrouver un monologue analogue dans Rogue One, le premier film dérivé de Star Wars, sorti en 2016. Alors en prise avec des stormtroopers, Jyn Erso et Cassian Andor sont tirés d’affaire par Chirrut Îmwe, une sorte de moine aveugle ayant une foi tout aussi aveugle dans la Force. Cela le rendait redoutable au combat, car il n’avait peur de rien.

Là encore, Chirrut Îmwe décrivait la Force comme son alliée, capable de lui tirer de tous les mauvais pas. « La Force est avec moi, et je suis avec la Force, et je ne crains rien, car tout est tel que l’a voulu la Force » ou « Je fais corps avec la Force, et la Force est avec moi ». Pendant un temps, cela s’est révélé exact. Hélas pour Chirrut, cette protection, si tant est qu’elle ait vraiment existé, a fini par cesser.

À la fin, il a fait qu’un avec la Force. Mais dans la mort.

Chirrut Îmwe, aveugle et aveuglé par sa foi. // Source : Lucasfilm

