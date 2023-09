Une scène survenant dans l’épisode 7 d’Ahsoka a tout du clin d’œil à l’attaque spéciale d’Ezra Bridger, avec une arme assez particulière dans Star Wars.

Ce n’est plus un secret. Ezra Bridger a été retrouvé. Le héros de Rebels est apparu à la toute fin de l’épisode six d’Ahsoka, pour la plus grande satisfaction des fans de Star Wars et de Sabine Wren, qui le cherchait depuis une bonne décennie. Toute la question, maintenant, est de savoir si les deux camarades vont parvenir à rentrer dans leur galaxie.

L’épisode 7, sorti le 27 septembre 2023 sur Disney+, a été évidemment le bon moment pour mettre en valeur le jeune homme, que ce soit aux côtés de Sabine, en combat ou dans des séquences un peu plus tendues. Une scène semble même avoir été pensée pour lui, comme un clin d’œil, sans pour autant faire apparaître l’intéressé à l’écran.

La suite contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Le coup du lance-pierre

La scène se passe quand Ezra et Sabine sont pourchassés par des mercenaires sur la planète Peridea. Les deux héros, qui sont aux côtés d’une colonie de Notis (c’est le nom que l’on donne à cette espèce bipède qui semble être à mi-chemin entre la tortue et le crustacé), tentent de leur échapper, en leur tirant dessus.

Les Notis, eux, sont des aliens plutôt pacifiques, d’après Ezra. Mais ils essaient de se défendre tant bien que mal. C’est à ce moment-là que l’un d’eux sort un lance-pierre pour essayer de dégommer un poursuivant. Évidemment, cela ne donne rien : le coup percute le casque d’un cavalier ennemi, sans parvenir à le mettre hors de combat. Le passage est plutôt amusant.

Il a raison de tenter sa chance. // Source : Lucasfilm

On pourrait se dire que la scène ne va pas plus loin que cela. Pourtant, le coup du lance-pierre a tout du joli easter egg à… Ezra Bridger. En effet, pour qui a déjà vu la série Rebels, on sait que le jeune homme manie aussi le lance-pierre. De façon plus exacte, le héros a un lance-pierre énergétique. Les bandes élastiques sont ici remplacées par des arcs d’énergie pour tendre le tir.

Bien sûr, on pourrait toujours arguer que le Noti a peut-être inventé le lance-pierre tout seul, sans l’aide d’Ezra. Peut-être est-ce un savoir que cette espèce a dans cette galaxie ? Cependant, compte tenu de la présence d’Ezra dans le groupe, et dans la mesure où il s’agit d’un élément caractéristique du jeune homme, on a du mal à se dire que c’est juste une coïncidence.

Le lance-pierre énergétique, dans Rebels. // Source : Lucasfilm

On sait qu’Ezra Bridger s’est retrouvé coincé dans l’autre galaxie depuis dix ans — on ignore depuis quand il connaît les Notis, mais il a pu leur apprendre des choses de là où il vient. Ce sentiment est renforcé par une scène se précédant le tir du Noti contre le mercenaire : Ezra lui dit quelque chose dans sa langue, et à ce moment-là le Noti va chercher son lance-pierre dans ses affaires.

Peut-être lui dit-il de prendre le lance-pierre, ou du moins une arme ou un projectile quelconque. Par ailleurs, si on regarde attentivement les élastiques du lance-pierre, ils sont de couleur jaune. Vous savez ce qui était également jaune ? Les arcs d’énergie du lance-pierre high-tech d’Ezra. Décidément, cela fait beaucoup, pour du hasard.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.