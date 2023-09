Le service de vidéo à la demande par abonnement Amazon Prime Video va intégrer des publicités à sa formule classique. Il faudra payer un supplément pour s’en débarrasser. Le service promet moins de publicités que ses concurrents.

C’est la grande mutation du modèle économique de la SVOD (vidéo à la demande par abonnement) : en 2023, Netflix et Disney+ ont augmenté leurs tarifs tout en ajoutant des formules avec publicités. L’année prochaine, en 2024, ce sera au tour d’Amazon Prime Video de faire évoluer son offre.

L’argument avancé par le service de streaming est celui de maintenir une bonne qualité de production : « Pour continuer à investir dans des contenus attrayants et à accroître cet investissement sur une longue période, à partir de début 2024, les séries et les films Prime Video comporteront un nombre limité de publicités. » Prime Video cherche peut-être à juguler ses budgets titanesques, ces derniers mois, que l’on retrouve notamment pour deux grosses productions côté séries TV : Le seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir (400 millions de dollars) et Citadel (250 millions).

Dans le communiqué publié le 22 septembre 2023, Amazon insiste sur le caractère « limité » de cet ajout publicitaire, jusqu’à étriller légèrement la concurrence : « Notre objectif est de proposer nettement moins de publicités que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de télévision en continu. »

Source : Prime Video

Quels nouveaux tarifs chez Prime Video ?

La formule (unique) actuelle ne verra pas son tarif augmenter, a priori. Des publicités y seront automatiquement ajoutées. En revanche, pour se débarrasser de ces pubs, il faudra payer un supplément de 2,99 dollars par mois — aucun tarif en euro n’a été précisé pour l’instant.

L’abonnement Prime Video est actuellement intégré dans Amazon Prime, qui offre notamment des avantages de livraison. Il est de 69,90€ / an en France, ou 5,99 euros par mois. En augmentant de 2 ou 3 euros par mois, l’offre vidéo devient ainsi bien plus chère.

Début 2024, cette nouvelle formule sera déployée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada. Puis, « plus tard dans l’année », en France (ainsi qu’en Italie, Espagne, Australie, Mexique).

