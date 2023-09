Starfield pullule de références à l’histoire de la conquête spatiale. Il y a même un petit clin d’œil au rover Opportunity.

Le 25 janvier 2004, le rover Opportunity se posait sur la planète Mars pour l’explorer en vue de récolter des données, notamment sur le climat. Son périple aura presque duré quinze ans et s’est révélé riche en enseignements. Il n’est donc pas étonnant de voir un jeu vidéo comme Starfield rendre hommage à cette mission de la Nasa, aussi connu sour le nom de programme MER (Mars Exploration Rover).

Développé par Bethesda et disponible le 6 septembre sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC, Starfield est un jeu vidéo articulé autour de la conquête spatiale. Et, s’il se déroule dans un futur éloigné (2330), il conserve une part de véracité scientifique qui ne le fait pas tomber dans la SF trop invraisemblable. C’est pour cette raison qu’il fait référence à la Nasa, en évoquant des missions qui ont vraiment existé.

Attention, la suite de cet article contient quelques spoilers sur Starfield.

Le Rover Opportunity dans Starfield. // Source : Capture Xbox

Le Rover Opportunity existe dans Starfield

L’une des missions principales de Starfield nous envoie sur la Terre, plus spécifiquement au sein d’une base de la Nasa (on peut aussi errer sans but). On y trouvera diverses références à l’histoire de l’agence spatiale — telle que nous la connaissons aujourd’hui. On pourra par exemple tomber sur une note qui mentionne « le programme Mars Exploration Rover lancé en 2003. »

Cette note ajoute que le programme MER a permis « l’exploration et l’étude de Mars à distance ». « Deux rovers jumeaux, nommés Spirit et Opportunity, sont fabriqués. Spirit cesse toute communication en 2010, tandis que le rover Opportunity poursuit ses opérations jusqu’en 2018, dépassant sa durée de vie initiale de plus de 14 ans », est-il par ailleurs précisé.

En lisant ces informations, une quête annexe va s’ajouter à votre journal (onglet « Activités »). Son objectif consiste simplement à se rendre sur Mars pour chercher le rover Opportunity. On a forcément envie de voir si l’engin existe toujours sur la planète rouge. La réponse est oui : en voyageant jusqu’au lieu indiqué (sans y passer des heures), on se retrouve en face d’Opportunity, immobile et figé pour l’éternité dans le sol de Mars. Bien sûr, il est modélisé à la perfection.

Le Rover Opportunity dans Starfield // Source : Capture Xbox

Pour l’anecdote, ce clin d’œil cache un autre easter egg : on peut ramasser une boule à neige Opportunity, juste posée sur le rover (elle vaut 195 crédits). Les fans de la Nasa apprécieront le souvenir, même si on se demande comment Opportunity peut être aussi intact après avoir passé trois siècles à moisir sur Mars en attendant qu’un explorateur tombe éventuellement sur lui.

