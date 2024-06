Lecture Zen Résumer l'article

Starfield est officiellement compatible avec les mods, que ce soit sur PC ou Xbox. Mais cette nouveauté est à l’origine de mauvaises évaluations sur Steam, car certains projets sont payants.

Starfield a reçu une grosse mise à jour le 9 juin 2024. Elle intègre la compatibilité officielle avec les mods, promise depuis le lancement du jeu en septembre dernier. Le RPG spatial accueille aussi un Creation Kit, comme c’était le cas pour Skyrim et Fallout 4, les précédents jeux de Bethesda. Il permet à tout un chacun d’imaginer et de concevoir des améliorations ou du contenu en plus pour Starfield.

Cette nouveauté aurait pu faire l’unanimité. Mais, ce n’est absolument pas le cas, à en juger par la page Steam de Starfield. Quand on regarde les évaluations, on s’aperçoit que les plus récentes sont « plutôt négatives ». Depuis le 10 juin, Starfield est victime d’un review bombing, une pratique qui permet aux joueuses et aux joueurs de signaler leur mécontentement en sabrant la note affichée sur un store.

Les mods payants de Starfield ne plaisent pas à tout le monde

« Neuf mois après un lancement plus que mitigé, Bethesda devait faire profil bas et travailler dur pour regagner le cœur des fans. Mais, ils finissent par ajouter des microtransactions, c’est comme donner le bâton pour se faire battre », commente Aymdef, qui met bien évidemment un pouce vers le bas. « Horrible jeu + ils font payer les mods, une honte !! », abonde KC Warmiy.

La présence de mods payants déplait à de nombreux adeptes de Starfield, alors que le RPG est loin d’être exempt de tout reproche. Comme le résume parfaitement neonoxia : « Ils ont fait un jeu médiocre et décident de monétiser les mods qui fixent le jeu. » Notons quand même que beaucoup de mods sont gratuits et/ou applaudis par la communauté. Il n’y a donc pas que du négatif. « Le jeu a l’air incomplet et, maintenant, ils me demandent de payer plus pour des choses qui devraient être dans le jeu depuis le début », ajoute Doopywoopy.

Les mods payants ne sont pas inédits dans l’univers Bethesda. Cependant, ils ont souvent été controversés. En 2015 déjà, à l’occasion d’un entretien avec GameSpot, Pete Hines, ex-ponte de l’entreprise, tentait de justifier leur existence après une première tentative qui s’était révélée infructueuse. Il avait notamment mis en avant le fait que les moddeurs recevaient de l’argent (25 %, à l’époque). Il indiquait : « Beaucoup de personnes à qui nous avons parlé étaient intéressées et elles soutenaient l’idée. Des créateurs nous ont dit, ‘J’ai demandé des dons pendant des années et je n’ai jamais rien reçu, et, là, je peux me faire beaucoup d’argent en une seule journée’ ». Retirés après 72 heures seulement, les mods payants ont fait leur retour en 2017.

Quand on parcourt le menu dédié aux mods dans Starfield, on découvre que Bethesda, lui-même, en vend. Pour 700 crédits, on peut acheter un nouvel ensemble de missions. Pour 1 000 crédits, il est possible d’obtenir des éléments pour son vaisseau. Les crédits sont une monnaie virtuelle : on en obtient 500 pour 4,99 €, et jusqu’à 5 500 pour 49,99 €. Bref, Bethesda cache des microtransactions dans les mods payants de Starfield, alors que le contenu de base du RPG a souvent été pointé du doigt pour ses zones de vide (il n’y a rien à faire sur énormément de planètes).

