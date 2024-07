Lecture Zen Résumer l'article

Un moddeur a profité de l’intégration de l’outil officiel de modding dans Starfield pour proposer des vaisseaux Star Wars très réussis. Ils sont disponibles sur PC comme sur Xbox.

Ce n’est pas la première fois que l’on associe Star Wars à Starfield. Dès le lancement du RPG spatial paru en septembre, on voyait déjà des passionnés de la saga de George Lucas tenter de recréer sommairement des vaisseaux emblématiques dans le jeu. On a même vu un Imperial Star Destroyer assez réussi.

Le rapprochement entre Star Wars et Starfield risque de prendre de plus en plus d’importance avec l’outil de modding officiel intégré au jeu (et qui permet d’ailleurs à Bethesda de vendre des contenus). La preuve avec cet ensemble de projets proposés par Bill-Jones et qui permet de récupérer des vaisseaux très réussis, aussi bien dans la version PC que Xbox du jeu.

Des vaisseaux Star Wars dans Starfield // Source : Bill-Jones

Vous pouvez voler dans des vaisseaux Star Wars dans Starfield

Bill-Jones, qui a repris des projets créés à la base sur Nexus Mods (par electionis007), offre quand même six vaisseaux différents, dont certains sont peut-être moins connus des néophytes. Les voici :

Le T-65B X-Wing

Le Tie Advanced X1

Le Millennium Falcon

Le Naboo N-1 Starfighter (piloté par Anakin Skywalker dans l’épisode 1)

Le J-type 327 Nubian Royal Starship (le vaisseau de la Reine Amidala)

Le N-1 Starfighter (The Mandalorian)

Il y a quand même une liste variée et intéressante, sachant que la modélisation de chacun est suffisamment réussie pour convaincre les fans les plus exigeants. Pour parvenir à les reproduire, il faut utiliser un autre mod. Intitulé « Ship Building Tweaks », il permet de lever certaines barrières dans l’outil de personnalisation des vaisseaux. « Vous pouvez faire des vaisseaux plus gros, utiliser plus de modules et faire atterrir ces gros vaisseaux n’importe où dans le jeu », indique son créateur. Si vous avez besoin de guides, cette chaîne YouTube pourrait vous aider.

Des vaisseaux Star Wars dans Starfield // Source : Bill-Jones

Visiblement très fan de Star Wars, Bill-Jones travaille sur un autre projet beaucoup plus ambitieux, teasé sur cette page. Elle stipule : « ‘Star Wars: A Complete Starfield Overhaul’ vous embarque dans une aventure aux proportions cosmiques. Ce n’est pas un simple mod ; c’est un portail vers un univers où les légendes de Star Wars convergent avec l’esprit de Starfield. » Le créateur évoque une « célébration » et une « renaissance », fruit d’un travail collectif. À voir si ces promesses ne seront pas abandonnées, comme c’est le cas pour ce projet encore plus fou (intégrer Morrowind, Oblivion et Skyrim dans Starfield).

