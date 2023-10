Pour son dernier match de poule, la France défie l’Italie dans « sa » Coupe du monde de rugby. Pour voir en direct le match de l’équipe de France, il faudra se mettre sur TF1 le 6 octobre, à 21h.

Il ne faudra pas compter sur Antoine Dupont, le capitaine de l’équipe de France de rugby, pour le match contre l’Italie, qui sera le dernier de la poule A pour les Bleus. Le demi de mêlée n’est pas encore remis de sa blessure subie lors de la rencontre contre la Namibie. S’il revient sur le terrain, ça sera au mieux à partir du 14 octobre, lorsque se joueront les quarts de finale.

Cela étant dit, l’absence d’Antoine Dupont ne remettra pas en cause le parcours de l’équipe de France dans « sa » coupe du monde. L’équipe est première du groupe A, avec trois matchs gagnés sur les trois joués. L’Italie, de son côté, a perdu un match, et se trouve en troisième position. La Nouvelle-Zélande est deuxième, tandis que l’Uruguay et la Namibie ferment la marche.

L’équipe d’Italie est une rivale à prendre avec sérieux. Si elle n’apparaît pas aussi redoutable que les All Blacks (ils sont quatrièmes au classement international), la Squadra Azzurra évolue régulièrement dans le top dix — elle est actuellement en onzième place. La France, aujourd’hui, est deuxième, derrière l’Irlande. Reste que ces tops ne font pas tout : c’est sur le terrain que tout va se jouer.

Au total, 20 équipes participent au tournoi, à travers 48 rencontres qui se passeront dans neuf stades. La finale se jouera le 28 octobre au Stade de France. Quant aux diffuseurs, ils sont au nombre de trois en France : TF1, M6 et France TV. Le gros de la compétition est couvert par TF1, mais certains quarts de finale et au moins un match de l’équipe de France sont diffusés par M6 et France TV.

Quand se déroule la Coupe du monde de rugby ?

La compétition s’étale du 8 septembre au 28 octobre 2023. Elle se déroule en France, dans neuf stades répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. Hormis le Stade de France, le stade Pierre-Mauroy (Villeneuve-d’Ascq) et le stade de la Beaujoire (Nantes), les autres arènes sportives se situent essentiellement dans le sud du pays, là où la passion du rugby est la plus vivace.

Comment suivre la Coupe du monde de rugby en direct ?

La Coupe du monde de rugby se déroulant en France métropolitaine, les horaires des matchs sont largement accessibles pour le public en métropole, ainsi que dans le reste des pays européens. Les matchs aux plus forts enjeux auront lieu plutôt le soir, à partir de 21 heures. Les autres auront lieu à différents horaires, l’après-midi, à partir de 13 heures.

Si vous avez un téléviseur, il vous suffit d’allumer votre poste à l’heure dite pour voir les matchs de votre choix. En France, la diffusion de la compétition est répartie entre trois groupes télévisés : TF1 a récupéré les droits pour la compétition dans sa globalité et va naturellement se réserver les affiches les plus alléchantes, dont les demi-finales, la petite finale et la finale.

Cependant, la première chaîne a trouvé un arrangement avec M6 et France TV pour sous-licencier certaines rencontres. Selon les équipes que vous souhaitez suivre, il vous faudra donc jongler entre trois chaînes de télévision. France TV et M6 ont aussi sécurisé chacun un match de quart de finale (les deux autres revenant sans surprise à TF1).

Où regarder les matchs de rugby aujourd’hui en direct et en streaming ?

Il n’est pas nécessaire d’avoir un téléviseur pour suivre la Coupe du monde de rugby en direct. Des solutions s’offrent à vous pour suivre les rencontres sur le net, en streaming et de manière légale.

La Coupe du monde de rugby sur TF1

C’est la première solution la plus évidente, car TF1 va diffuser la plupart des matchs de l’équipe de France, le match d’ouverture, plusieurs rencontres à fort enjeu (quart, demi, petite et finale) ainsi que quelques superbes affiches. Il sera nécessaire de vous connecter au direct de TF1 (un compte est requis). La chaîne a également mis en place une rubrique dédiée pour tout centraliser.

La Coupe du monde de rugby sur France.TV (France Télévisions)

France Télévisions permet aussi de voir ses programmes en ligne, depuis son site web France.TV. Il vous faut là encore un compte dédié sur la plateforme pour accéder à la diffusion en direct, mais sa création est gratuite et ne prend qu’une poignée de minutes. France Télévisions a aussi déployé une page spécifique à la compétition.

Voilà les dix matchs sécurisés par France.TV. À noter, la présence d’un match de l’équipe de France et un quart de finale.

Japon – Chili, le 10 septembre 2023 (13h)

Afrique du Sud – Écosse, le 10 septembre 2023 (17h45)

Afrique du Sud – Roumanie, le 17 septembre 2023 (15h)

Australie – Fidji, le 17 septembre 2023 (17h45)

France – Namibie, le 21 septembre 2023 (21h)

Écosse – Tonga, le 24 septembre 2023 (17h45)

Australie – Portugal, le 1er octobre 2023 (17h45)

Pays de Galles – Géorgie, le 7 octobre 2023 (15h)

Angleterre – Samoa, le 7 octobre 2023 (17h45)

Quart de finale : le 14 ou le 15 octobre 2023 (17h ou 21h)

Le programme de la coupe du monde de rugby sur M6

Même son de cloche que les deux autres chaînes de télévision : vous pouvez voir M6 sur le net, en accédant au site officiel (vous avez besoin d’un compte) ou en passant par la page dédiée. M6 a récupéré 18 matchs, dont un quart de finale. Il y a aussi des rencontres impliquant des équipes très en vue, comme l’Australie, l’Angleterre et l’Irlande.

Italie – Namibie

Irlande – Roumanie

Australie – Géorgie

Samoa – Chili

Pays de Galles – Qualifier

Géorgie – Qualifier

Angleterre – Chili

Japon – Samoa

Argentine – Chili

Fidji – Géorgie

Écosse – Roumanie

Japon – Argentine

Tonga – Roumanie

Fidji – Qualifier

Italie – Uruguay

Argentine – Samoa

Uruguay – Namibie

Un 1/4 de finale

La Coupe du monde de rugby sur Molotov

Des services tiers permettent de voir les chaînes de TF1, France Télévisions et M6. C’est le cas de Molotov. Attention toutefois : la plateforme de streaming permet de voir gratuitement les chaînes du groupe France TV, mais pas celles de TF1 et de M6. Vous devez souscrire un abonnement à Molotov Extra, facturé 5,99 euros par mois, sans engagement (le premier mois est à 0,99 euro).

Une solution pour optimiser l’abonnement pourrait être de prendre Molotov Extra le jour du début de la compétition, pour profiter du premier mois à tarif réduit. Il vous faudra en revanche payer le mois suivant à son tarif normal, puisque le tournoi dure 50 jours au total. Molotov existe sous la forme d’un site web et d’une application à installer sur l’ordinateur.

La Coupe du monde de rugby sur MyCanal

Dernière grande option à signaler : MyCanal. À travers des accords passés entre les chaînes, Canal+ permet de voir la Coupe du monde de rugby à travers son service, en sélectionnant la chaîne adéquate (TF1, M6, France TV). MyCanal est disponible via son site web et son application mobile dédiée. Un abonnement à Mycanal est requis pour voir les chaînes via ce biais.

Le calendrier de la France à la coupe du monde de rugby 2023

Lors du premier tour, l’équipe de France de rugby affrontera les nations suivantes :

France – Nouvelle-Zélande, le 8 septembre à 21h15 (TF1)

France – Uruguay, le 14 septembre à 21h (TF1)

France – Namibie, le 21 septembre à 21h (France TV)

France – Italie, le 6 octobre à 21h (TF1)

La suite du parcours de l’équipe de France dépendra de ses résultats dans la poule A. Le gros morceau est évidemment la Nouvelle-Zélande (les All Blacks), dont la réputation n’est plus à faire. Elle avait fini 3e lors de la Coupe du monde de 2019 et a gagné cette compétition trois fois (1987, 2011 et 2015). L’équipe est très souvent en finale ou, au minimum, en demi-finale.

