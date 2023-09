Le studio américain Full Moon a annoncé qu’il avait commencé à travailler sur un vrai film Barbenheimer, qui parle de poupées qui veulent fabriquer une bombe atomique.

Vous avez aimé Barbie, le film féministe de Greta Gerwig ? Vous avez aimé Oppenheimer, le biopic du père de la bombe atomique de Christopher Nolan ? Vous détesterez certainement Barbenheimer. Car, oui : il va bien y avoir un vrai film Barbenheimer, inspiré du phénomène du même nom.

Barbenheimer est le surnom donné aux sorties simultanées des deux films, Barbie et Oppenheimer, à l’été 2023, et à toutes les blagues qui les ont accompagnés. Le phénomène a été massivement relayé en ligne à l’aide de photo-montages des deux films et de fausses bandes-annonces mêlant les deux univers. Mais la tendance Barbenheimer a, semble-t-il, inspiré davantage que des mèmes.

Barbenheimer promet d’être un nanar

C’est le site spécialisé JoBlo qui a annoncé la nouvelle le 31 août 2023 : un film Barbenheimer va être réalisé par le studio Full Moon Features. Ne vous attendez cependant pas à une future Palme d’or, à du grand spectacle comme pour Opppenheimer, ou à une critique du patriarcat. Le studio en question est spécialisé dans les films d’horreur à petit budget, et dans les films parodiques légèrement gores.

On trouve ainsi dans le catalogue de Full Moon les films Corona Zombies (on vous laisse deviner de quoi il parle), de Zombies VS Stripers (on vous laisse deviner de quoi il parle), ou encore de Gingerdead Man VS Evil Bong (on vous laisse vraiment deviner de quoi il parle, parce que nous ne sommes pas vraiment sûrs à 100 %).

Le catalogue de films de Full Moon // Source : Full Moon

De quoi donc va parler Barbenheimer ? JoBlo a pu avoir accès au synopsis du film, et, comme on pouvait s’y attendre, Barbenheimer reprend des éléments de Barbie et d’Oppenheimer. « Au plus profond de Dollsville, un groupe de poupées féminines excédées, dirigé par la brillante Dr Barbenheimer, fabrique une bombe atomique. Leur mission ? Faire tomber le patriarcat une fois pour toutes ! Mais alors que la bataille des sexes s’intensifie, Barbenheimer et sa bande de beautés finiront-elles par faire exploser plus de choses qu’elles ne l’avaient prévu ? », peut-on lire sur le site de JoBlo.

Full Moon précise également que Barbhenheimer mélangera « comédie, drame, action et Armageddon ». Un grand moment qui s’annonce — et si vous n’êtes pas encore convaincus, le studio a commencé à teaser le film en partageant une première affiche tout à fait magistrale.

« Bonnet D, Bombe A ». Un slogan charmant. // Source : Full Moon

On ne sait pas encore qui va réaliser le film, ni qui a écrit le scénario, mais plus d’informations devraient émerger dans les prochaines semaines avant le début du tournage. On sait cependant que le film devrait rapidement arriver sur les écrans. Selon JoBlo, le fondateur des studios Charles Band, est chargé de la production du film, et le tournage devrait commencer le mois prochain. Full Moon vise une sortie à Noël 2023 pour Barbenheimer, et le film sera même disponible sur Amazon Prime Video. Un film parfait pour l’esprit de Noël.

Pour tous ceux qui se demanderaient si un tel film est légal, rassurez-vous : même si Barbenheimer s’inspire directement des deux autres films, le droit d’auteur accorde une exception pour les parodies. Il n’y a normalement pas de risque que le studio ne puisse pas compléter son chef d’oeuvre.

