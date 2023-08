Blizzard Entertainment a confirmé que Varshan, boss majeur lié à la saison 1 de Diablo IV, sera toujours là. On rappelle qu’il y en aura cinq de plus dans la saison 2.

La saison 1 de Diablo IV a introduit plusieurs éléments inédits dans le monde sombre de Sanctuaire. À commencer par un nouveau boss majeur, baptisé Varshan. Sera-t-il éternellement lié à la saison ? Ou le reverra-t-on plus tard ? Certains fans se posent la question et Adam Fletcher, en charge de la communauté, a répondu sur Twitter le 23 août : « Varshan va rester. Et cela signifie au-delà de la saison. »

Diablo IV est un jeu pensé pour durer dans le temps, au moins une dizaine d’années. Pour donner toujours envie aux joueuses et aux joueurs de se plonger dans Sanctuaire (ou pour attirer d’autres curieux), le jeu utilise un système de saisons. Tous les trois mois, il y aura un nouveau départ pour tout le monde, avec nécessité de créer un personnage pour découvrir les nouveautés majeures.

Source : Blizzard

De plus en plus de boss dans Diablo IV

Le retour de Varshan signifie que celles et ceux qui auraient loupé la première saison de Diablo IV vont quand même avoir l’occasion de se frotter à cet ennemi impressionnant. C’est là tout l’intérêt des saisons : on peut certes louper certaines choses si on n’y participe pas, mais Blizzard Entertainment a la possibilité de garder du contenu pour le futur. Les saisons servent aussi de laboratoires pour les développeurs et il serait dommage pour eux de ne pas conserver ce qui fonctionne bien.

Le retour de Varshan suggère aussi que Diablo IV aura de plus en plus de boss à l’avenir. La saison 2, centrée sur les vampires et le sang, introduira pas moins de cinq boss de fin de jeu supplémentaires. Ils permettront d’obtenir des objets uniques ou ultra-uniques spécifiques. Ajoutez ceux qui sont là depuis le début (l’infâme Boucher par exemple, ou encore les boss mondiaux), et cela donnera un casting de plus en plus conséquent. Pour le moment, Blizzard Entertainment n’a pas confirmé que les cinq nouveaux boss de la saison 2 seront toujours là, mais le contraire serait étonnant.

Les boss constituent un élément important dans le gameplay de Diablo IV, puisque ces créatures permettent d’assurer un challenge à la hauteur des attentes et d’offrir des affrontements dantesques. Ils s’avèrent particulièrement guettés par les fans les plus assidus, en quête d’un défi de taille pour tester la puissance de leur personnage. Sans les boss, Diablo IV perdrait vite de son intérêt et voir Blizzard Entertainment en ajouter est forcément une excellente nouvelle pour le long terme.

