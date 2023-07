Redouté adversaire de Diablo IV, le Boucher est responsable de millions de morts chaque semaine. Mais, saviez-vous qu’il détestait les portes depuis 1997 ?

Le Boucher est l’un des adversaires les plus redoutables de Diablo IV. Son mode opératoire est le suivant : une apparition aléatoire quand on croit être tranquille dans le nettoyage d’un donjon, puis un déchaînement de haine et de puissance. Il semait déjà la terreur dans la bêta et la donne n’a pas changé avec la saison 1 : 8 jours après, il était à l’origine de plus de 3,5 millions de morts. Vous ne savez pas comment le battre ? Sachez qu’il existe une technique, vieille de plus de 20 ans, pour le terrasser sans souci.

Comme le souligne le site Icy Veins dans un article publié le 27 juillet 2023, le Boucher reste particulièrement sensible à un élément anodin des décors : les portes fermées. Grâce à une faille, qui dépendra de votre chance quant au lieu où il apparaît, il peut se retrouver bloqué dans un endroit et devenir par conséquent inoffensif. Le plus drôle ? Votre personnage pourra bien lui faire des dégâts, malgré l’obstacle qui vous sépare. Dès lors, il ne sera plus votre pire cauchemar de Diablo IV.

Comme dans le premier Diablo, le Boucher de Diablo IV n’aime pas les portes

Les fans de la saga phare de Blizzard Entertainment se rappelleront que le Boucher de Diablo — sorti en 1997 — avait déjà cette faiblesse. Cette vidéo nostalgique le prouve : on y voit l’ennemi, déjà infernal à l’époque, tourner en rond devant une porte fermée alors que le héros le canarde sans sourciller. Bref, en plus de 25 ans, le Boucher n’a toujours pas appris à tourner une poignée. « Le Boucher est apparu derrière une porte fermée, et je n’éprouve aucun remord à en profiter », témoigne un joueur chanceux sur Reddit.

On rappelle que le Boucher de Diablo IV peut être battu par des méthodes peu scrupuleuses : depuis des hauteurs ou grâce à divers bugs (exemple : il peut aussi se retrouver bloqué dans un trésor).

Le Boucher dans Diablo IV. // Source : Capture YouTube

Historiquement, le Boucher n’a pas toujours connu ce genre de problème. Dans sa version rencontrée dans Diablo III, il disposait de sa propre zone, ce qui lui évitait de rencontrer ces désagréments. C’est le caractère aléatoire de son apparition dans Diablo IV qui entrainent des situations inattendues, sans doute non voulues des développeurs. Mais, pour l’heure, Blizzard Entertainment a d’autres priorités : la mise à jour 1.1.1, censée réconcilier le jeu avec les fans.

