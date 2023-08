La chaîne YouTube officielle de Star Wars publie des chansons inspirées de la saga culte de science-fiction dans une playlist LoFi. Des morceaux idéaux pour se concentrer et travailler, disponibles gratuitement.

Que ce soit avec la Marche Impériale, avec la mythique scène de la Cantina, ou bien avec le morceau qui accompagne le combat entre Qui-Gon Jinn et Dark Maul, la musique a toujours été une des marques de fabrique de Star Wars. John Williams, le compositeur de la saga, a créé des chefs-d’œuvre qui ont marqué les âges et les spectateurs. Ce ne sont cependant pas les seules musiques officielles de Star Wars.

La chaîne officielle de Star Wars sur YouTube publie depuis novembre 2022, de manière assez discrète, des vidéos d’un style particulier : de la musique LoFi inspirée de la saga. Il y a actuellement 10 chansons, qui durent environ une heure chacune, toutes rassemblées dans une playlist. De quoi faire votre bonheur.

De la musique LoFi inspiration science-fiction

Dans cette playlist, pas de musiques dynamiques pour accompagner un duel, ou quoi que ce soit du genre. Ici, place au LoFi — un style de musique très populaire sur Internet, et qui se caractérise par un rythme assez lent et des sonorités apaisantes. Les musiques de ce genre sont ainsi particulièrement populaires auprès des personnes en train de travailler. De nombreuses playlists de musique LoFi insistent d’ailleurs sur ce point, en s’appelant par exemple « musique pour étudier » ou « musique pour dormir ».

Si vous êtes vous-même fan de Star Wars, et que vous aimez la musique LoFi, vous devriez trouver votre bonheur. Les chansons disponibles dans la playlist de Star Wars sont toutes inspirées de l’univers des films, et on retrouve d’ailleurs quelques sonorités propres à la saga à travers les vidéos. Les morceaux prennent ainsi place à Tatooine avec Obi-Wan Kenobi, sur Coruscant avec Mon Mothma, à Niamos avec Cassian Andor, mais aussi chez Jabba, dans la base Star Killer, ou encore dans le vaisseau du Mandalorien et de Grogu.

Retrouvez la musique de Tatooine avec Obi-Wan. // Source : Star Wars / YouTube

Il y en a pour tous les goûts — il n’y a cependant pas besoin d’être un grand connaisseur de l’univers pour apprécier les morceaux. Si vous êtes à la recherche de musique relaxante pour travailler et vous concentrer, vous devriez aussi y trouver ce qu’il vous faut.

Pour l’instant, la playlist compte uniquement 10 morceaux, mais de nouvelles vidéos sont régulièrement ajoutées. De quoi vous garantir que vous pourrez musicalement vous plonger dans la galaxie longtemps.

