Sega s’est associé avec la chaîne Lofi Girl pour une collaboration autour d’Alien: Isolation, survival-horror culte qui fête ses 10 ans. Et va avoir droit à une suite.

Il y a dix ans, Sega faisait honneur à la saga Alien avec un jeu vidéo imprégné de l’essence du tout premier film. On n’y incarnait pas un soldat armé jusqu’aux dents et chargés de tuer des dizaines et des dizaines de créatures effrayantes, mais Amanda Ripley (la fille d’Ellen) dans une partie de cache-cache avec un Alien.

Cet anniversaire n’a pas échappé aux nombreux fans de ce titre intitulé Alien: Isolation, développé par The Creative Assembly. Ni à Sega, qui a mis les bouchées doubles pour l’honorer comme il se doit. Il y a d’abord une collaboration avec la chaîne de relaxation Lofi Girl, qui permet de se plonger dans l’atmosphère (lugubre ?) de la Sevastopol Station. Il y a aussi l’officialisation d’une suite, sans plus de détails pour le moment.

Alien: Isolation est un survival-horror culte

Si vous n’avez pas joué à Alien: Isolation (et que vous n’avez pas peur des environnements lugubres, ni des ambiances malsaines), alors on ne peut que vous encourager à le faire. Alien: Isolation est un vrai jeu de survie, une sorte de jeu du chat et de la souris géant dans lequel on doit échapper, à tout prix, à l’infâme Xenomorph — au comportement imprévisible et impitoyable.

Le gameplay fonctionne d’autant plus que les ressources à disposition d’Amanda sont rares, et qu’il est donc nécessaire de ruser pour s’en sortir. L’héroïne peut quand même compter sur un accessoire phare : un détecteur de mouvements qui lui indique la position de l’Alien quand il est proche (mais qui émet des bips qui l’attirent). On vous laisse alors imaginer les situations flippantes que cette mécanique peut engendrer : vous êtes concentré sur le radar en cherchant votre chemin quand, soudain, la créature surgit.

Dans Alien: Isolation, ce capteur de mouvements est votre meilleur allié // Source : Sega

En somme, Alien: Isolation a l’allure d’une expérience d’infiltration, teintée de survie et d’horreur. La direction artistique est au diapason et, de fait, la saga culte, revigorée en 2024 par la sortie du film Alien: Romulus, est respectée à 100 %. C’est beaucoup mieux qu’un énième jeu d’action où on passerait simplement son temps à tirer sur des extraterrestres.

Alien: Isolation est disponible sur :

Vous pouvez aussi le trouver en version physique, à moins de 30 €.

Alien: Isolation // Source : Sega

L’annonce d’un Alien: Isolation 2 est une excellente nouvelle, même s’il faudra patienter encore un peu avant d’y jouer. Dans un communiqué publié le 7 octobre, le directeur créatif a fait savoir que cette suite n’en est qu’au début de son développement.

