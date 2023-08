Blizzard Entertainment applique une politique de tolérance zéro concernant celles et ceux qui cherchent à changer le serveur de leur personnage de Diablo IV. Les malotrus sont prévenus.

Avec Diablo IV, plusieurs personnes ont découvert le principe des saisons, notamment l’obligation de lâcher son premier personnage pour en créer un nouveau. Cela permet à tout le monde de repartir sur un pied d’égalité et, aussi, de tester l’ensemble des cinq classes. Cette contrainte a bien évidemment fait naître des idées chez certains : et si l’on transférait notre héros principal, surpuissant, sur le serveur de la saison ? Les malotrus ayant eu cette idée ont été bannis, rapporte Kotaku dans un article publié le 7 août 2023.

Il existait effectivement une faille, corrigée depuis, qui permettait de transférer un personnage créé dans le royaume éternel vers le royaume saisonnier. Il suffisait de se faire inviter dans le royaume saisonnier puis de débrancher sa connexion internet pour faire buguer Diablo IV. À la reconnexion, votre personnage du royaume éternel pouvait se rendre dans le royaume saisonnier, avec tous les bénéfices que cela comportait (progression plus facile, notamment).

Diablo IV. // Source : Blizzard

Il ne faut pas transférer son personnage de Diablo IV

Dans les forums officiels, Adam Fletcher, en charge de la communauté, a fait savoir que la méthode expliquée ci-dessus ne fonctionnait plus. « Je tiens à dire à tout le monde que cela a été corrigé il y a quelques jours et que ce n’est plus apparu dans le jeu depuis. Nous avons aussi sanctionné les quelques comptes liés à la faille », peut-on lire.

Si cette faille n’existe plus, tout porte à croire que des personnes malavisées continueront de chercher des moyens de contourner les règles de Diablo IV, dans le but de créer un lien entre les royaumes. On rappelle quand même que Blizzard Entertainment ne rigole pas avec tout ce qui est lié à la triche, avec en ligne de mire les logicielles qui octroient des assistances trop avantageuses. Les bannissements doivent servir d’exemple pour dissuader les personnes de mal agir, l’objectif étant de garantir un environnement de jeu sain et équitable pour chacun.

Le transfert de personnage dans Diablo IV n’est permis qu’à la fin de chaque saison : quand le royaume saisonnier disparaît, tous vos héros et héroïnes créés basculent automatiquement dans le royaume éternel. Sans cela, vous ne seriez plus en mesure de les incarner.

