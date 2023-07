Blizzard a fait savoir, sur les forums officiels de Diablo IV, qu’il observera une politique intransigeante concernant les logiciels tiers susceptibles d’aider les joueuses et les joueurs.

Alors que Blizzard vit actuellement quelques soubresauts à cause de la version 1.1 de Diablo IV, l’entreprise doit en parallèle mener les affaires courantes. Cela inclut la lutte contre les personnes tentées d’utiliser des logiciels tiers pour un peu trop se faciliter la vie dans le hack’n’slash. Voilà pourquoi Blizzard s’est permis une piqûre de rappel dans un billet publié dans les forums le 27 juillet.

« Nous sommes focalisés sur la volonté de faire de Sanctuaire [le monde de Diablo IV] un endroit sain et juste pour tout le monde, et notre équipe de sécurité surveille en permanence les triches et modifications interdites », indique le community manager. Il explique que les outils qui interfèrent avec le jeu, ou en modifient certains éléments, peuvent porter atteinte à l’intégrité de l’expérience sur le long terme. « Les joueurs qui installent ces logiciels prennent le risque d’encourir une action disciplinaire, comme un bannissement permanent », conclut-il.

TurboHUD4 pour Diablo 4 est déconseillé

Cette information ne concerne bien évidemment que les joueuses et les joueurs PC de Diablo IV, lesquels peuvent avoir accès à des logiciels dont les modifications s’apparentent à de la triche. Blizzard en cite un en exemple : TurboHUD4, une interface entièrement personnalisable qui fournit des informations supplémentaires sur ce qui se passe dans le jeu.

« Notre overlay est méticuleusement conçu pour améliorer tous les aspects de votre jeu, vous offrant une aventure immersive et personnalisée », peut-on lire en description. Les concepteurs ne cherchent même pas à cacher le but de leur projet, quand ils indiquent que TurboHUD peut « donner un avantage pour dominer le champ de bataille ». TurboHUD réunit des statistiques supplémentaires, des alertes, des cartes détaillées, des astuces pour gérer son inventaire ou encore un suivi plus poussé des quêtes.

Blizzard ne préfère pas attendre trop longtemps avant de partir à la chasse aux sorcières. Diablo IV est non seulement un jeu vidéo prévu pour durer longtemps (avec des mises à jour régulières, des contenus saisonniers et des extensions) mais aussi un titre qui propose des combats PvP (joueurs contre joueurs). Or, tout avantage extérieur, même maigre, ne serait pas très juste pour l’équité des affrontements. Dans les environnements en ligne, la triche est toujours prise au sérieux.

