Le prochain jeu vidéo FIFA, qu’il faudra appeler EA Sports FC 24, proposera de vivre la cérémonie du Ballon d’Or. Les premières images semblent fidèles à la réalité, avec un peu de gêne et des footballeurs sur leur trente et un.

Je suis fan de football depuis des années (depuis le sacre de l’Équipe de France en 1998, en toute transparence). J’écris même régulièrement sur le football. Mais je n’ai jamais regardé une seule cérémonie du Ballon d’Or et, des quelques extraits que j’ai pu en voir, je ne loupe rien d’important (à part le cri de Cristiano Ronaldo en 2014). Le Ballon d’Or réduit un sport collectif en une récompense individuelle, ce qui constitue selon moi un non-sens. En prime, le palmarès de ces dernières années est risible : Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo… Bien sûr, cet avis n’engage que moi.

Malgré tout le ridicule qui entoure la cérémonie du Ballon d’Or, Electronic Arts a eu l’idée de l’inclure dans sa future simulation de foot, EA Sports FC 24, pour renforcer l’expérience de son mode carrière (difficile de lui donner tort, au vu de l’attente des fans pour le lauréat tous les ans). Dans un communiqué publié le 31 juillet, un « partenariat sur plusieurs années » est évoqué.

C’est Kylian Mbappé qui remet le Ballon d’Or dans EA Sports FC 24 (non) // Source : Capture d’écran

Le Ballon d’Or virtuel ne sera pas disponible sur les vieilles consoles

« Réussir une incroyable saison individuelle dans le mode Carrière Joueur activera la nouvelle animation Ballon d’Or », explique Electronic Arts. Une bande-annonce permet de découvrir les premières images de l’animation en question, et il y a de quoi en rire. Une ambiance feutrée, des spectateurs un peu endormis, des footballeurs habillés pour la Fashion Week… On espère qu’on pourra choisir soi-même son discours en cas de sacre.

Heureusement, la qualité graphique de EA Sports FC 24 est suffisamment élevée pour rendre les animations crédibles. C’est d’ailleurs un argument qui pousse les développeurs à rendre cette cérémonie virtuelle du Ballon d’Or exclusive aux plateformes les plus puissantes. Les versions Xbox One, PS4 et Nintendo Switch du jeu n’y auront pas droit. On peut y voir la métaphore suivante : seul le gratin est convié — comme dans la vraie vie.

Fier de cette nouveauté, David Jackson, en charge de la marque EA Sports FC, estime que le but est de continuer à offrir aux joueuses et aux joueurs « l’expérience la plus authentique possible ». On peut difficilement lui donner tort, tant le Ballon d’Or est une institution. On rappelle que les meilleurs footballeurs de la planète convoitent cette récompense attribuée par France Football depuis 1956. Qui sait, peut-être que, grâce à EA Sports FC 24, certaines stars boudées — Robert Lewandowski, Kylian Mbappé — pourront réaliser l’un de leurs rêves.

