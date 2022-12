La photo de Lionel Messi avec le trophée de la Coupe du monde 2022, qu’il a remporté avec l’équipe d’Argentine, est devenue le 20 décembre le cliché le plus aimé de tous les temps sur Instagram. Depuis le 14 janvier 2019, un œuf détenait ce record.

La défaite de la France en finale de Coupe du monde fait mal, mais comment ne pas se réjouir pour Lionel Messi, enfin champion du monde après des années au sommet du football international ? Encore mieux, la légende argentine est désormais détentrice du record de la publication la plus « likée » d’Instagram, avec plus de 71 millions de « j’aime » en date du 22 décembre. L’œuf, une farce sur Instagram créée en janvier 2019 dans le simple but de détenir ce record, a enfin été détrôné (mais ses statistiques continuent de monter encore, néanmoins)

Léo Messi pulvérise les records

Dans le top 6 des publications les plus aimées de tous les temps sur Instagram, Lionel Messi apparaît désormais 5 fois. Le nouveau classement est le suivant :

En seulement quelques heures, Lionel Messi s’est propulsé au sommet d’Instagram, alors qu’il n’avait jamais excellé sur les réseaux sociaux auparavant. La preuve que les records sont fragiles, même s’il est peu probable que quelqu’un arrive à le sortir rapidement du classement. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a d’ailleurs félicité le footballeur pour cette incroyable montée en puissance.

La finale entre l’Argentine et la France a aussi battu un record sur WhatsApp. // Source : Capture Facebook

L’œuf, star inoubliable d’Internet

L’œuf est-il définitivement détrôné ? Avec plus de 58 millions de likes le 22 décembre, alors qu’il avait cassé le record en janvier 2019 avec 19 millions de votes, il est encore possible qu’un élan communautaire réussisse à le re-propulser à la première place un jour. Toujours est-il qu’après avoir résisté à de nombreux posts ultra-populaires (les 3 Spider-Man, Zendaya et Tom Holland, la mort de XXXTentacion et même la photo de Messi et Ronaldo), l’œuf est enfin tombé. Ses 3 ans de règne sur Instagram sont colossaux à l’heure où de nombreux posts deviennent viraux. Respect, l’œuf.

Si vous vous demandez depuis le début de cet article pourquoi Numerama parle si normalement d’un œuf à la tête d’Instagram, c’est que vous n’aviez pas suivi sa montée en puissance en janvier 2019. Il n’y a rien de profond dans cette publication, dont le seul but était de détrôner Kylie Jenner. Avec la photo d’un œuf sur fond blanc, le compte « world_record_egg » y était parvenu. Et c’est aussi pour ça qu’on aime Internet, même si Internet préfère désormais Léo Messi. Vivement le prochain record en 2026, avec Kylian Mbappé et la Coupe du monde ?