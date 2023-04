Electronic Arts a dévoilé de premiers détails sur EA Sports FC, sa future simulation de football issue de son divorce avec la marque FIFA. Faut-il craindre pour le contenu ? Visiblement, non.

Electronic Arts et FIFA, c’est terminé. À partir de cette année, l’éditeur américain n’utilisera plus le nom de la plus grande instance du football pour ses jeux populaires. Les fans vont devoir s’habituer à EA Sports FC, dont le premier opus sera dévoilé en juillet, découvre-t-on dans un communiqué publié le 6 avril. On peut aussi voir le logo du jeu, qui prend la forme d’un triangle, en référence au « beau jeu » et aux polygones « qui composent chaque pixel des principaux jeux modernes ». Esthétiquement, c’est étrange. Habituez-vous, car on va le voir sur les terrains du monde entier dans les jours à venir.

Plus intéressant, Electronic Arts a donné des premiers détails sur le contenu de cet EA Sports FC. La perte de la FIFA aura-t-elle des incidences sur les licences qui permettent à un jeu de foot d’être crédible et authentique ? Les chiffres sont plutôt rassurants : « les fans pourront faire l’expérience d’une authenticité sans rival avec accès à plus de 19 000 joueurs sous licence complète, 700 équipes, 30 ligues, et avec le soutien de plus de 300 partenaires du football mondial ».

EA Sports FC // Source : Electronic Arts

EA Sports FC serait la même chose que FIFA ?

Si on lit ces chiffres de manière très posée, il est difficile de se rendre compte à quoi ils correspondent vraiment. Il faut un point de comparaison pour les trouver pertinents. Et, magie, quand on se rend sur la page de présentation de FIFA 23 (le dernier opus en date), on trouve exactement les mêmes données : « Vivez The World’s Game* (*le Jeu Universel) dans FIFA 23 avec plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et plus de 30 compétitions de la planète football ». Seule la précision sur les stades est ajoutée.

Sur la page officielle d’EA Sports FC, on peut déjà voir plusieurs logos de partenaires qui parleront aux amatrices et amateurs de foot : la Ligue 1, la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, la CONMEBOL Libertadores, la MLS, la Liga Portugal, la CSL, la D1 Arkema… Le football féminin, ainsi que le football amateur, ne seront pas mis de côté non plus.

Pour aller plus loin FIFA restera FIFA, même si EA renomme le jeu EA Sports FC

Tout porte à croire que la rupture avec la FIFA, qui avait surpris tout le monde au moment de l’officialisation, n’aura aucune incidence grave sur l’avenir des jeux de foot édités par Electronic Arts. Il est assez simple de comprendre pourquoi : aucun partenaire historique n’a envie de balayer des décennies de succès parce que deux acteurs n’ont pas su s’entendre. On attend quand même de voir la réponse de la FIFA, qui compte bien utiliser sa marque avec un autre partenaire. Autre question : quid des licences internationales, détenues par la FIFA ? Si on sait déjà que la Coupe du monde ne fera pas son retour dans EA Sports FC, on peut se demander à quoi ressemblera l’équipe de France version EA.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !