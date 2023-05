Ubisoft a reparlé de Assassin’s Creed Mirage à l’occasion du PlayStation Showcase. En plus de la date de sortie, on a découvert du gameplay.

Le contraste entre Assassin’s Creed Mirage et Marvel’s Spider-Man 2 est saisissant. Les deux titres ont été montrés à l’occasion du PlayStation Showcase de Sony diffusé le 24 mai. Et quand l’un s’annonce comme une fantastique vitrine pour la PS5, l’autre ressemble à un jeu vieillot des années 2010. Ils ne sortiront pourtant qu’à quelques semaines d’intervalle, Assassin’s Creed Mirage étant attendu pour le 12 octobre, Marvel’s Spider-Man 2 pour cet automne.

La comparaison peut paraître un peu dure pour le titre d’Ubisoft, face à une exclusivité pensée pour briller sur une seule console. Les points communs sont en réalité assez nombreux : deux licences particulièrement populaires (Assassin’s Creed et Spider-Man), deux mondes ouverts articulés autour d’une ville à explorer (Bagdad d’un côté, New York de l’autre) ou encore une emphase sur les déplacements avec agilité (le parkour comme le web-swinging). En outre, le premier Marvel’s Spider-Man a repris beaucoup d’éléments des anciens Assassin’s Creed pour sa structure.

Assassin’s Creed Mirage fait un peu de peine

Avec Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft vise un retour aux sources assumé pour fêter les 15 ans de la saga. L’objectif s’entend et il y a matière à attirer quelques fans. Mais est-ce vraiment une bonne idée quand les sources sont taries ?

Les anciennes mécaniques des Assassin’s Creed, si révolutionnaires furent-elles à l’époque, risquent d’un peu trop trancher avec toutes les évolutions qu’ont connues les jeux en monde ouvert ces dernières années (grâce aux deux Zelda, notamment). En ce sens, un retour aux sources ne peut fonctionner que si les principaux éléments de gameplay n’ont pas vieilli trop vite ou, éventuellement, qu’après avoir attendu une longue période (15 ans, c’est court).

D’autant qu’Assassin’s Creed, après une succession d’opus un peu trop ancrés dans une routine annuelle, a été contraint de redorer son blason en optant pour une orientation beaucoup plus moderne (inspirée par The Witcher 3: Wild Hunt). En somme, voir Assassin’s Creed Mirage s’en remettre à des éléments qui ont fait la gloire puis la chute d’une licence est un peu cocasse. Certains apprécieront peut-être l’élan nostalgique. Mais quand on voit ce que propose Marvel’s Spider-Man 2 en termes de dynamique de gameplay, on choisit vite son camp. Pire, dans le genre infiltration pure, le dernier Hitman a prouvé qu’une vision plus bac-à-sable était possible.

Ok, Bagdad a l’air joli // Source : Ubisoft

Ubisoft tient quand même à mettre en avant « une approche moderne des fonctionnalités et éléments de gameplay emblématiques ». Suffisant pour laisser le bénéfice du doute à Assassin’s Creed Mirage ? La bande-annonce ne laisse rien entrevoir d’autre qu’un jeu vidéo qui aurait pu éventuellement briller en 2014, avec une expérience très scolaire. Il y a quand même un argument qui donne envie : se balader avec aisance sur les toits de Bagdad. Ubisoft a toujours su reproduire des environnements avec brio, mais ce serait une qualité un peu trop maigre en 2023.

