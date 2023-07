Un subreddit est une rubrique de Reddit sur un thème. Celles et ceux qui s’y intéressent deviennent alors une communauté et publient des contenus autour de leur sujet de prédilection. Il existe des subreddits sur absolument tout et n’importe quoi, des plus généralistes aux plus obscurs… et étranges.

Qu’est-ce qu’ « aller sur un subreddit » ?

Sur Reddit, il y a des dizaines de milliers de forums pour parler de tout et n’importe quoi. Spécialisés par thèmes, ils sont organisés sous la forme de sous-catégories — les subreddits — dans lesquelles on peut consulter des contenus (liens, vidéos, images, etc.), en publier et commenter les contributions des autres. C’est logique. Reddit est un site communautaire où l’on se regroupe en fonction de ses intérêts. Avec un compte, vous pouvez vous abonner aux communautés qui vous intéressent.

Reddit est un réseau social communautaire, chacun suit donc ses centres d’intérêts. // Source : Brett Jordan

Pourquoi dit-on « subreddit » ?

Le préfixe « sub » désigne le fait d’être en dessous de, de dépendre de, comme dans « un subalterne » par exemple. C’est pareil en anglais.

Il existe donc la grande communauté Reddit, elle-même composée de nombreuses sous-communautés qui se forment autour de passions souvent niches, et peuvent avoir jusqu’à plusieurs millions de membres. Tous les contenus, les liens, les images publiés sur ces « sub » vont concerner ce sujet unique (tout hors sujet est souvent effacé par la modération). Les subreddits peuvent être créés par n’importe qui, à propos de n’importe quoi — à condition de respecter les règles générales du site. En fait, Reddit n’est composé quasiment que de subreddits.

Un subreddit se nomme toujours r/ suivi du titre du subreddit. Par exemple, r/France est le forum consacré à la France et à tout ce qui y est lié. r/Place, qui a donné lieu à une nouvelle bataille de pixels entre internautes, est le lieu où le jeu sous forme de pixel art s’est déroulé. Il y a bien sûr aussi un subreddit dédié à Reddit. Son nom ? r/Reddit.

Pour aller plus loin La Pixel War est finie sur Reddit : cette timeline retrace l’évolution de r/Place

Quel genre de subreddits peut-on trouver sur Reddit ?

C’est une des choses fascinantes sur Reddit : la plupart des sujets qui vous viennent en tête ont leur subreddit. Le slogan de Reddit est d’ailleurs « explorez sans limite » ou « Dive into anything » en anglais. Vous pensez aux dauphins ? Il existe un subreddit consacré à ces cétacés. Vous êtes fan de la Mésopotamie ancienne ? Vous pouvez bien évidemment vous abonner au subreddit sur l’assyriologie.

Bien sûr, il existe aussi des subreddits stars. Les plus populaires comptabilisent des dizaines de millions d’abonnés. C’est le cas du Top 1 des subreddits, r/Funny, où les 52 millions d’utilisateurs publient des mèmes et des vidéos drôles. r/Gaming compte 38 millions de membres, quand r/EarthPorn et ses magnifiques photos de paysages en a 23 millions. Il existe un classement des subreddits.

Bien sûr, Numerama a aussi son propre subreddit. Rendez-vous sur r/Numerama.

Mais Reddit ne serait pas Reddit sans les subreddits les plus bizarres, qui peuvent, étonnement d’ailleurs, avoir beaucoup d’abonnés. C’est ainsi qu’il existe un subreddit appelé r/BreadStapledToTrees (« du pain agrafé aux arbres » en français), lancé en 2017, qui consiste à partager des photos de tranches de pain collées à… un arbre. C’est tout. Vous pouvez tout de même retrouver quelques variations autour de la brioche. 324 000 personnes en font partie. Si vous préférez les animaux à la baguette de pain, n’hésitez pas à rejoindre la communauté r/birdswitharms (« des oiseaux avec des bras »). Plus d’un million de membres s’attachent à faire des montages d’oiseaux avec des bras humains, plutôt perturbant. Sur Reddit, ce n’est pas l’originalité qui manque.

Coller du pain sur des arbres, une activité qui plait sur Reddit. // Source : Reddit

Les subreddits, des communautés soudées ?

Il ne faut pas minimiser le pouvoir des subreddits, qui ont parfois été capables de mobiliser des milliers de membres pour une cause ou une action particulière. Lors de la Pixel War par exemple, qui consiste à remplir un canevas vide de pixels pour réaliser une œuvre, les internautes se sont très souvent organisés sur Reddit. Plus politique, en 2016, lors des élections présidentielles américaines, les subreddits en faveur de Bernie Sanders ou de Donald Trump ont été très actifs.

Les internautes actifs sur Reddit ont même contribué à tuer un hedge fund : Melvin Capital. Le fonds d’investissement qui prospérait en pariant sur l’effondrement de GamesStop, une enseigne spécialisée dans la distribution de jeux vidéo, n’a pas résisté à la bataille livrée par les membres de subreddits comme R/WallStreetBets. Ces derniers ont commencé début 2021 à acheter en masse des actions de GamesStop pour tenter de faire déjouer les pronostics de Melvin Capital. La tactique a fonctionné puisque le hedge fund a mis la clé sous la porte en 2022.

Mais c’est en juin 2023 que les subreddits se sont mobilisés en masse pour protester contre la direction de Reddit et sa nouvelle politique d’utilisation de l’API. Des milliers d’entre eux sont passés en mode privé, il n’était donc plus possible de publier ou de commenter. De gros subreddits comme r/Sports y ont participé. La grève a duré plus longtemps qu’anticipée par Steve Huffman, le directeur général de Reddit, au point que le réseau social ait dû éjecter des modérateurs.

Existe-t-il d’autres mots à connaitre sur Reddit ?

Le terme subreddit, bien qu’il soit probablement le plus fondamental, n’est pas le seul à connaitre si vous désirez plonger dans l’univers Reddit. Sur la plateforme , les internautes possèdent un langage bien à eux. Sur un message, vous pouvez par exemple écrire l’abréviation ELI5 (« Explain Like I’m 5 years old ») qui permet de demander aux autres membres d’expliquer un concept comme si vous aviez cinq ans, c’est-à-dire avec un langage simple. Autre expression, TIL pour « Today I learned », à utiliser lorsque vous avez appris une info intéressante et insolite. Il existe des dizaines d’autres termes.

« Aujourd’hui j’ai appris que la nature avait transformé des espèces différentes en crabes au moins cinq fois – un phénomène connu sous le nom de carcinisation. » // Source : Reddit

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !