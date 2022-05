Un hedge fund, qui avait parié sur la mort d’une enseigne de jeu vidéo, est en train de disparaître. Le fonds d’investissement, qui avait subi de lourdes pertes après une vaste mobilisation d’internautes sur Reddit, n’a pas réussi à remonter la pente.

Bien avant l’inoffensive Pixel War sur R/Place qui a opposé les Français aux Espagnols autour du pixel art, Reddit a été le théâtre d’une toute autre bataille, aux effets bien plus concrets. La preuve : il apparaît aujourd’hui que l’activisme des internautes appartenant à la communauté R/WallStreetBets a fini par avoir la peau d’un hedge fund. Rien que ça.

L’affaire est rapportée par le New York Times, dans son édition du 18 mai. On y apprend que Melvin Capital met la clé sous la porte, faute d’avoir la capacité de se relever après avoir été torpillé début 2021 par des internautes déchaînés contre lui. Gabe Plotkin, le directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille de Melvin Capital, l’a annoncé dans un courrier.

Parier sur la mort de GameStop

Melvin Capital, un fonds d’investissement, avait été lancé en 2014 : il gérait 12 milliards de dollars d’actifs début 2021 et l’une de ses tactiques était de miser sur l’effondrement de l’enseigne GameStop, qui est l’équivalent d’un réseau comme Micromania. Il est vrai que ces boutiques étaient en grande difficulté. Personne ne se précipitait pour les reprendre.

Le pari de Melvin Capital n’était pas absurde : ces boutiques spécialisées dans le jeu vidéo se retrouvent face à l’explosion des ventes dématérialisées. Le public est de plus en plus enclin à acheter des jeux sur les plateformes (Steam, le PS Store, etc.) plutôt qu’en boutique. De fait, la trajectoire de ces magasins semble très similaire à celle des vidéoclubs.

Sur Reddit, les internautes ont mené la bataille pour sauver le soldat GameStop du funeste sort prédit par Melvin Capital. // Source : WallStreetBets Reddit

Mais c’était sans compter la facétie des internautes. Début 2021, Des particuliers rassemblés dans des communautés spécialisées, comme R/WallStreetBets, ont acheté en masse des actions de GameStop, malgré son profil moribond. Le cours de l’action GameStop a ainsi augmenté (ce qui a fini par attirer l’attention du régulateur, suspectant une manipulation de marché).

Et cela a payé. Dès janvier 2021, le fonds d’investissement a enregistré une perte de 53 %. À l’époque, Melvin Capital a pu maintenir la tête hors de l’eau, grâce à l’aide d’autres hedge funds et d’investisseurs, Point72 et Citadel. En tout, les sommes injectées ont atteint 2,75 milliards de dollars. Un renflouement considérable, surtout au regard de l’origine du problème.

Dans la bataille, une autre victime a été recensée : Robinhood. Il s’agit d’une appli dédiée au trading qui s’est retrouvé au cœur de la polémique entre Reddit et Wall Street. Elle a été accusée d’entraver les ordres passés par les internautes, visant à contrarier la stratégie de Melvin Capital, justement parce qu’elle a des liens avec Citadel, qui possède Melvin.

Depuis, Citadel et Point72 avaient récupéré leur investissement dans Melvin Capital. Si le coup porté par R/WallStreetBets n’a toutefois pas été suffisant pour achever ce hedge fund, il l’a quand même diminué. Peut-être aurait-il pu d’ailleurs survivre s’il avait eu de meilleures positions en bourse. Or, relève Bloomberg, le fonds s’est écroulé depuis avril, de 23 %.

Ainsi cinq des six principales positions détenues par Melvin à la fin du premier trimestre sont des actions qui ont chuté de plus de 10 % ce mois-ci. La sixième a chuté de 8 %. De mauvaises intuitions ont ainsi précipité la chute d’un groupe qui était déjà affaibli depuis la bataille autour de GameStop. Ironique de voir que cette enseigne lui survivra.