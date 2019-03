The Greatest Showman est un spectacle envoutant et émouvant, sublimé en UHD.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Avec son casting cinq étoiles, la comédie musicale The Greatest Showman célèbre le spectacle. Autant dire qu’il est un candidat idéal pour s’imposer comme un Blu-ray UHD d’excellente facture, associant une image léchée et une bande-son sublimée. À l’arrivée, il n’y a pas tromperie sur la marchandise. Bien au contraire.

Film LE FILM

Inspiré de la vie de P.T Barnum, considéré comme le père du divertissement à grande échelle, The Greatest Showman prend beaucoup de distance avec le genre du biopic pour livrer un véritable show. Où se mélangent scènes d’émotion, chansons entraînantes et orgie visuelle.

Débordant de bonnes intentions, naïf dans le bon sens et porté par un duo Hugh Jackman/Zak Efron au top de leur forme et de leur performance vocale, The Greatest Showman invite à l’émerveillement. Et vous allez adorer sa bande originale, sinon la connaître sur le bout des doigts.

Image L’IMAGE : 5/5

Le cirque coloré de Hugh Jackman trouve, avec le Blu-ray UHD, un écrin à la hauteur du spectacle. De la palette colorimétrique au piqué, en passant par l’apport du HDR, tout est fait pour éblouir et en donner pour son argent. En ressort une image d’une générosité certaine, en témoignent les nombreux détails qui abondent à l’écran (il suffit de regarder les costumes et les visages).

Exquise et chatoyante, la partie visuelle s’appuie aussi sur des contrastes renforcés pour attirer le regard : les couleurs respirent, les sources lumineuses brillent de mille feux et les scènes sombres se distinguent par leur lisibilité inouïe… Quel spectacle !

Son LE SON : 5/5

Comédie musicale oblige, The Greatest Showman avait besoin d’une piste digne de ce nom pour immerger le spectateur dans sa bande originale. En Atmos, à défaut d’assurer en termes d’effets 3D (ceux qui viennent du plafond), le film repose sur une bulle sonore renversante. Où le moindre refrain et la moindre note d’instrument trouvent leur place.

Étirée avec une ampleur bienvenue, rythmée avec précision et orchestrée à la perfection, la piste Atmos de The Greatest Showman donne carrément envie de pousser la chansonnette. Ou, à défaut, de se ruer sur une plateforme de streaming pour ajouter l’album à sa bibliothèque musicale. Quel spectacle bis !

Le Blu-ray UHD de The Greatest Showman est disponible sur Amazon.

Crédit photo de la une : Twentieth Century Fox