Ubisoft renoue avec les conférences en 2023. Son show Forward revient ce lundi 12 juin avec un programme bien garni. On découvrira notamment du gameplay du nouveau jeu vidéo Star Wars.

C’est la période des conférences : après le Summer Game Fest 2023 et le Xbox Games Showcase, Ubisoft va prendre la parole, ce que l’entreprise française n’avait plus fait depuis septembre lors d’un événement centré sur la saga Assassin’s Creed. Le rendez-vous est pris pour ce lundi soir, soit 24 heures après le show de Microsoft.

Comment suivre la conférence Ubisoft Forward ?

Ubisoft a choisi exactement le même horaire que Microsoft : rendez-vous à 19h, heure française, soit juste avant le dîner.

Quand ? Le lundi 12 juin 2023 à partir de 19h, heure française ;

Le lundi 12 juin 2023 à partir de 19h, heure française ; Où ? Ici, sur Twitch ou sur YouTube ;

Ici, sur Twitch ou sur YouTube ; Quoi ? Une présentation des jeux Ubisoft à venir.

On va voir le nouveau jeu vidéo Star Wars !

Ubisoft est un peu dans la même situation que Microsoft : il y a un vrai besoin de rassurer les joueuses et les joueurs après une année 2022 très compliquée. Si la multinationale prend la peine d’organiser une conférence alors qu’elle aurait pu placer ses pions chez les autres, c’est qu’elle a forcément des choses à dire et à montrer.

Le programme devrait d’ailleurs être très copieux pour cet Ubisoft Forward. Il y a des gros projets en préparation dans les studios d’Ubisoft. On est sûrs de voir Avatar: Frontiers of Pandora, adaptation encore très mystérieuse, Assassin’s Creed Mirage, l’épisode hommage, ou encore The Crew Motorfest (attendu pour cette année). On pourrait aussi avoir des nouvelles de Skull & Bones, projet maudit qui ne cesse d’être repoussé, et voir plus d’images de Prince of Persia: The Lost Crown.

Assassin’s Creed Mirage. // Source : Ubisoft

Surtout, on va voir des images de gameplay de Star Wars Outlaws, révélé pendant le Xbox Games Showcase de Microsoft avec une bande-annonce. Développé par Massive Entertainment (The Division 2), il se présente comme le premier jeu Star Wars en monde ouvert, dont les événements se situeront entre les films 5 et 6. On y incarnera Kay Vess, une hors-la-loi qui prépare le coup le plus important de sa vie. La sortie est prévue pour 2024, sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Ce qu’on est sûr de voir : plein d’images des jeux vidéo Ubisoft.

: plein d’images des jeux vidéo Ubisoft. Ce qu’on aimerait bien voir : l’annulation de Skull & Bones, car il est temps de stopper les frais.

: l’annulation de Skull & Bones, car il est temps de stopper les frais. Ce qu’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : le shadow drop d’un nouveau jeu Rayman.

