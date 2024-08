Lecture Zen Résumer l'article

ND-5, le droïde de Star Wars Outlaws, est considéré comme « sexy » par une partie des fans. Ubisoft ne s’attendait pas à un tel plébiscite.

« Oh écoutez-moi, le droïde est hot ! », clame Kaitlyn Red Wing, qui travaille dans une agence de presse pour le jeu vidéo, dans un tweet datant de juin. Elle n’est visiblement pas la seule à le penser, à en juger par quelques recherches sur les réseaux sociaux. Dans Star Wars Outlaws, l’héroïne sera notamment accompagnée d’un robot appelé ND-5. Et une partie des fans le trouvent terriblement « sexy », ce qui peut paraître étrange pour un robot de combat.

Il faut quand même avouer que ND-5 en impose. On est loin du côté mignon d’un R2-D2 ou d’un BB-8. Avec sa veste longue digne d’un cow-boy et sa dégaine virile, ce personnage crucial de Star Wars Outlaws dégage un charisme indéniable. « ND-5 est un droïde commando BX de la Guerre des Clones qui travaille comme garde du corps personnel », indique sa description officielle. « J’espère que quelqu’un va dire que ND-5 peut être séduit dans Star Wars Outlaws. On serait bien mieux si on pouvait embrasser ce robot », fantasme l’internaute jcraig3k.

Star Wars Outlaws // Source : Ubisoft

Star Wars Outlaws a un robot « sexy » dans son casting

Quel est l’avis d’Ubisoft sur le sex appeal présumé de ND-5 ? Dans un entretien accordé à Games Hub et publié le 31 juillet, Navid Khavari, directeur narratif, a confié que les développeurs ne s’attendaient pas à de tels commentaires. Il explique « Quiconque vous dira que c’était anticipé mentira. Je suis confiant en disant ça. Je me souviens encore, après l’annonce, les tweets ont commencé à apparaître et j’ai dit à Jay Rincon [l’acteur], ‘Jay, prépare toi’. »

Les retours sur ND-5 sont-ils exagérés ? Jay Rincon, qui n’a pas incarné le droïde en pensant à cette éventualité qui rappelle d’autres personnages de jeux vidéo (pensez aux Déesses et Dieux des jeux Hades), accepte les compliments mais a son propre avis sur la question. « Le mot sexy n’a jamais été évoqué. L’artwork était incroyable, j’étais époustouflé en le voyant pour la première fois et c’est sûr que cela a aidé à obtenir ce qu’on voulait… Mais il n’y a rien de sexy à enfiler un costume serré avec plein de capteurs dessus, et à porter ce filet à poisson. » Il fait référence ici à tout l’attirail que les actrices et acteurs doivent porter pour assurer des séances de motion capture. Il sous-entend que le sex appeal de ND-5 est donc dû à son design, moins à sa performance.

Les retours sur ND-5 tranchent en tout cas avec les quelques commentaires désobligeants sur le physique de l’héroïne, qui ne serait pas assez jolie pour certains. Dans les colonnes du Washington Post, Julian Gerighty, directeur créatif, a préféré ne pas alimenter ces fausses polémiques : « Kay est censée être accessible, une voleuse qui se lance dans une histoire en prenant des mauvaises décisions, avec de l’humour, de l’humilité et de la ténacité. C’est ce qui est important pour moi. Et, vraiment, elle est belle. »

Pour aller plus loin Star Wars Outlaws a compris qu’on en a ras-le-bol des chemins balisés en jaune

Star Wars Outlaws Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+