Depuis le lancement de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, un seul accessoiriste propose des cartes mémoires onéreuses pour étendre le stockage : Seagate. L’arrivée de Western Digital pourrait enfin tirer les prix vers le bas.

Sony et Microsoft se sont accordés sur un point quand ils ont lancé leurs nouvelles consoles : étendre la capacité de stockage de la PS5, de la Xbox Series S et de la Xbox Series X repose sur des solutions complexes et/ou onéreuses. D’un côté, Sony impose d’installer soi-même un SSD dans sa console. De l’autre, Microsoft propose des cartes mémoires propriétaires très, très chères. Les choses pourraient enfin évoluer positivement du côté de la Xbox, rapporte The Verge dans un article publié le 2 avril.

Depuis le lancement de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, seul Seagate vend des cartes mémoires à insérer dans les deux consoles. Le marché pourrait bientôt faire la place à un peu de concurrence avec l’arrivée de Western Digital. L’accessoiriste pourrait prochainement lancer une carte de 1 To à 179,99 $, contre 219,99 $ pour la même chose chez Seagate.

Enfin de cartes mémoires moins chères pour les Xbox ?

Comment fonctionnent ces cartes mémoires ? Les cartes mémoires Xbox sont simples à utiliser : il suffit de les insérer dans la fente prévue à cet effet. Elles sont automatiquement reconnues par la console.

L’arrivée d’un nouveau fabriquant sur le segment des cartes mémoires Xbox ne peut être qu’une excellente nouvelle. Elle devrait permettre d’instaurer une concurrence, nécessaire pour tirer les prix vers le bas. C’est d’ailleurs ce que l’on peut observer pour la PS5 : la liste des SSD compatibles est étendue, ce qui pousse les constructeurs à s’adonner à une guerre des prix. Sans rival depuis novembre 2020, Seagate peut maintenir le tarif de ses cartes mémoires Xbox à des prix planchers élevés.

Voici le tarif des cartes mémoires Xbox commercialisées par Seagate (hors prix barrés) :

512 Go : 159,99 € ;

1 To : 249,99 € ;

2 To : 439,99 €.

À titre de comparaison, on peut trouver un SSD 1 To de la même marque, compatible avec la PS5, pour moins de 120 € sur Amazon. On est donc sur du simple au double, pour exactement la même chose.

Baisser le coût de ces cartes mémoires est d’autant plus nécessaire que la Xbox Series S et la Xbox Series X n’offrent pas une capacité de stockage de base immense. C’est particulièrement vrai pour la moins chère des deux consoles, limitée à moins de 500 Go et susceptible de se remplir vite, dès qu’on veut installer de nombreux jeux. Ce qui peut arriver quand on est abonné au Xbox Game Pass, service qui permet d’accéder à des titres différents pour moins de 10 € par mois.

