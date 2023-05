Amazon a annoncé le développement d’un nouveau gros projet : un MMORPG situé dans l’univers du Seigneur des anneaux. Une idée semblable de jeu vidéo ambitieux avait été annulée en 2021.

En 2019, Amazon, à l’époque encore relativement novice sur le marché des jeux vidéo, annonçait le développement d’un MMORPG aux couleurs du Seigneur des anneaux. Deux ans plus tard, tout était annulé. Dans un communiqué publié le 15 mai 2023, la multinationale officialise un projet du même acabit. Sera-t-il abandonné à son tour en 2025 ? A priori, Amazon s’est beaucoup plus armé.

Effectivement, l’entreprise s’est associée à Embracer pour donner vie à ce jeu ambitieux. Ce conglomérat détient, entre autres, Middle-Earth Enterprises, donc les droits d’adaptation des licences Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit. Le duo est visiblement fait pour s’entendre : il y a quelques mois, Amazon a annoncé vouloir financer le prochain jeu Tomb Raider, développé par Crystal Dynamics (studio qui appartient à Embracer). On perçoit en tout cas une synergie évidente avec sa plateforme Prime Video, qui diffuse la série Les Anneaux de pouvoir.

MMO Le Seigneur des anneaux, par Amazon. // Source : Amazon

D’un MMO à l’autre pour Amazon

Les fans ont sans doute des raisons d’être sceptiques. Se lancer dans le développement d’un MMO en 2023 n’est pas forcément l’idée du siècle, alors que le genre continue d’être vampirisé par World of Warcraft. La longévité du titre de Blizzard Entertainment frise le respect, mais a tendance à mettre beaucoup de pression sur les concurrents qui tentent leur chance. Malgré tout, l’univers déployé par Le Seigneur des anneaux se prête plutôt bien à une expérience très ouverte, offrant la possibilité d’être qui l’on veut et la liberté de faire ce que l’on souhaite.

« Nous avons l’ambition claire de créer les meilleurs jeux vidéo avec cette licence, que nous utilisions nos ressources internes ou que nous passions par des partenaires externes en complément de nos capacités. Nous tenons à proposer un MMO qui fera justice à l’univers du Seigneur des anneaux et ravira les fans du monde entier », confie Lee Guinchard, CEO de Freemode (fialiale d’Embracer).

Ce MMO Le Seigneur des anneaux sera supervisé par Amazon Games Orange County, studio qui a brillé avec New World. Ce jeu de rôle en ligne a connu un succès retentissant à son lancement (un pic de plus de 900 000 joueuses et joueurs connectés en même temps), avec des serveurs surpeuplés et un engouement mérité. Aujourd’hui, le soufflet est quelque peu retombé, mais le titre est toujours capable de réunir plus de 15 000 personnes simultanément, en moyenne. Surtout, il a prouvé la capacité d’Amazon Games Orange County à bâtir une expérience solide. C’est déjà une bonne base pour une adaptation du Seigneur des anneaux. Bref, on a envie d’y croire.

