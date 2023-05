Sony a annoncé la liste des jeux qui rejoindront les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium en mai. Ratchet & Clank: Rift Apart, grosse exclusivité PS5, en fait partie.

Sony a vraiment pris de bonnes résolutions concernant le PlayStation Plus Extra, son abonnement qui permet de jouer en ligne sur PS4 et PS5 et, aussi, d’accéder à un catalogue de jeux qui évolue chaque mois. Les premiers mois, les titres proposés ne donnaient pas envie. Mais, depuis février 2023, le service devient attractif.

À partir du 16 mai 2023, les abonnés pourront, par exemple, découvrir Ratchet & Clank: Rift Apart, une grosse exclusivité PS5 qui montre ce que la console a dans le ventre. Il y a aussi la trilogie Tomb Raider, qui peut occuper pendant plusieurs semaines.

En revanche, comme toujours, on ne commentera pas la sélection PlayStation Plus Premium, ridicule.

PlayStation Plus Extra en mai 2023

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en mai 2023

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

L’un des plus beaux jeux disponibles sur PlayStation 5, et de très loin. Ratchet & Clank: Rift Apart est impressionnant au point de faire penser à un film d’animation. C’est vertigineux. Sinon, il s’agit d’un jeu d’action articulé autour d’un duo de héros attachants et d’armes exotiques. Le gameplay est classique, mais efficace.

Trilogie Tomb Raider (PS4)

Il y a quelques années, Square Enix a demandé à Crystal Dynamics de faire un reboot de Tomb Raider. Exit l’héroïne sexy, bonjour la jeune femme déterminée à devenir une aventurière de renom. Spectaculaire, la trilogie emprunte beaucoup à Uncharted, qui empruntait déjà beaucoup aux anciens Tomb Raider.

Dishonored 2 (PS4)

Dishonored 2 est un jeu culte pour plusieurs raisons : un univers bien travaillé, une direction artistique renversante, un gameplay qui permet de multiples approches… Tous ces arguments mis bout à bout en font un excellent jeu vidéo.

Humanity (PS4, PS5, PSVR2)

Dans Humanity, on incarne un chien de la race Shiba Inu, chargé de commander des dizaines et des dizaines d’humains dans des niveaux qui imposent des puzzles. Ça a l’air complétement déjanté.

The Evil Within 2 (PS4)

Imaginé par le père des Resident Evil, The Evil Within 2 est un jeu d’horreur à l’ancienne. Tout n’est pas réussi et, graphiquement, c’est compliqué. Mais les fans du genre doivent vraiment se pencher dessus.

Mais aussi :

Watch Dogs: Legion (PS4, PS5)

Dishonored: Death of the Outsider (PS4)

Bus Simulator 21: Next Stop (PS4, PS5)

Wolfenstein: Youngblood (PS4)

Thymesia (PS5)

Rain World (PS4)

Lake (PS4, PS5)

Conan Exiles (PS4)

Rune Factory 4 Special (PS4)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PS4)

Soundfall (PS4, PS5)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en mai 2023

Syphon Filter: Logan’s Shadow (PS4, PS5)

Blade Dancer: Lineage of Light (PS4, PS5)

Pursuit Force (PS4, PS5)

Ghostbusters: The Video Game Remastered (PS4)

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.