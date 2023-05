Les adaptations de manga restent délicates à mener. La série One Piece de Netflix a de toute évidence traversé des difficultés. L’auteur a admis des soucis dans la production lors d’un point d’étape.

La série One Piece en prises de vues réelles est-elle entrée en eaux troubles ? Pour un manga racontant les aventures d’une bande de pirates, cela ne manquerait pas d’ironie. Le fait est que l’adaptation autour de Luffy et ses amis semble effectivement rencontrer des difficultés. Le projet n’est absolument pas annulé, mais sa sortie sur Netflix en 2023 pourrait être incertaine.

Eiichiro Oda admet des difficultés avec l’adaptation du manga One Piece

Cette éventualité d’un report transparaît dans un point d’étape publié sur le compte officiel de Netflix Geeked sur Twitter, le 4 mai. Le message partagé est celui d’Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. C’est l’œuvre de sa vie. Ce manga l’occupe quasi exclusivement depuis 1997 : 105 tomes ont été dessinés et scénarisés, et One Piece s’est projeté sur bien d’autres médias.

Or, Eiichiro Oda ne paraît pas épouser complètement le travail d’adaptation effectué jusqu’à présent. C’est ce que plusieurs passages d’un message traduit en anglais montrent. Il relate l’incompréhension entre les équipes, les codes culturels qui varient, comme les compétences et les méthodes de travail.

« Parfois, cela pouvait être frustrant pour les deux parties. J’avais l’impression qu’on essayait tous d’arriver au même endroit, alors comment se fait-il qu’on ne soit pas sur la même longueur d’onde ? À un moment donné, je me suis même demandé si une production à l’étranger était possible ! », raconte le mangaka, qui assure que ces obstacles ont fini par être surmontés.

Luffy et Nami, deux personnages qu’il va falloir bien adapter // Source : Netflix Geeked

Un calendrier de sortie compromis ?

Pour autant, une sortie de la série One Piece sur Netflix en 2023 peut aujourd’hui être remise en question. En avril, un premier test d’audience n’a pas donné le résultat escompté. En gros, la série a fait un bide devant ce panel. En cause, une histoire incompréhensible pour qui ne connaîtrait pas One Piece, des effets spéciaux médiocres et un découpage scénaristique discutable.

Eiichiro Oda a-t-il eu vent des résultats de cette première diffusion ? Ou l’auteur a-t-il lui-même pu voir la production ? Toujours est-il qu’il suggère un possible report, le temps de corriger ce qui ne va pas. Certes, Netflix a annoncé que la série sera lancée en 2023. Mais l’auteur explique juste après que le géant de la SVOD a promis qu’il ne la lancera que lorsqu’il sera satisfait.

On ignore quel est aujourd’hui l’impact de cette diffusion test, qui a probablement alerté la plateforme de streaming — qui joue gros avec cette adaptation d’un des mangas les plus célèbres et les plus appréciés au monde. D’autant que les autres incursions dans le manga ne sont pas systématiquement bien passées. La réaction publique d’Eiichiro Oda interroge également sur la suite.

La série live-action de One Piece doit compter huit épisodes pour la saison une et doit en principe être diffusée cette année. Compte tenu des problèmes soulevés, et du contrôle que tient à avoir Eiichiro Oda sur son œuvre, la perspective d’un report à 2024 n’est pas à écarter. Quant à une saison 2 de One Piece, ce n’est pas d’actualité pour le moment.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !