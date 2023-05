La saison Best Of des Gardiens de Marvel Snap est lancée ce 2 mai 2023. Nouvelles cartes, nouveaux emplacements, nouveau passe de saison et nouvelles stratégies : voici toutes les informations à connaître avant de repartir à la conquête des rangs du jeu de cartes.

Ce 2 mai 2023 marque le lancement de la nouvelle saison de Marvel Snap. Hit Monkey et Animaux, rassemblement ! laissent leur place à la saison Best Of des Gardiens. Joueurs et joueuses perdent trois rangs au classement, comme c’est l’usage chaque nouvelle saison.

Le Season Pass Best Of des Gardiens

La carte star de cette saison est Nebula, 1 d’énergie et 1 de puissance, elle gagne +2 puissance, à chaque tour où l’adversaire n’a pas joué de carte sur cet emplacement (sauf le tour où vous la jouez). Dans le meilleur des cas, et si elle est jouée dès le premier tour, elle pourrait donc atteindre 11 de puissance. Ce qui n’arrivera probablement jamais. D’autant que plus elle est piochée tard, moins elle devient intéressante.

Elle s’associe néanmoins très bien avec Storm (attention tout de même à Killmonger) et Professeur X. C’est finalement une plutôt bonne alternative à Sunspot.

Les nouvelles cartes dans Marvel Snap

À côté de cette carte, disponible dès maintenant en passant Premium (pour une douzaine d’euros), ou plus tard quand elle intégrera les cartes du pool 5 à la prochaine saison, quatre autres cartes arrivent progressivement dans le jeu (également en pool 5, donc difficiles à obtenir) :

Iron Lad (9 mai) : en effet révélé, il copie le texte de la carte du dessus de votre deck.

Howard le Canard (16 mai) : en effet continu, il permet de voir la carte du dessus de votre deck.

Évolution suprême (23 mai) : au début de la partie, le potentiel de vos cartes sans effet est déverrouillé : La Guêpe : en effet révélé, inflige -1 puissance à deux cartes adverses au hasard ; Misty Knight : si vous terminez le tour avec de l’énergie en rab, une de vos cartes reçoit +1 puissance ; Shocker : en effet révélé, -1 énergie à la carte la plus à gauche de votre main ; Cyclope : si vous terminez le tour avec de l’énergie en rab, inflige -1 puissance à deux cartes adverses au hasard ; La Chose : en effet révélé, inflige -1 de puissance à une carte adverse au hasard trois fois de suite ; L’Abomination : -1 énergie pour chaque carte adverse qui est affligée de puissance négative ; Hulk : +2 puissance pour chaque tour terminé avec de l’énergie en rab.

Tribunal vivant (30 mai) : en effet continu, votre puissance totale est répartie équitablement sur chaque emplacement.

Enfin, Hit Monkey, star de la saison précédente, a lui aussi intégré les cartes du pool 5 aujourd’hui même.

Deux nouveaux emplacements font leur apparition dans Marvel Snap

Deux nouveaux emplacements vont également arriver dans le jeu au fur et à mesure.

Milan (17 mai) : vous ne pouvez y jouer des cartes qu’au tour 5.

(17 mai) : vous ne pouvez y jouer des cartes qu’au tour 5. Espace profond (31 mai) : le texte des cartes y est désactivé.

Terminons par une bonne nouvelle. Le Token Tuesday, le « mardi des jetons », qui au départ devait se limiter au seul mois de mars, semble bien parti pour durer. Pour rappel, cet événement permet de récupérer chaque mardi des jetons du collectionneur contre de l’or, à un taux de conversion plutôt intéressant.

