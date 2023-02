À partir du 28 février 2023, et chaque mardi pendant quatre semaines, vous pouvez acheter des jetons à un prix très intéressant dans Marvel Snap. Ne ratez pas le coche !

« Token Tuesday » (« Mardi des Jetons » en français… après les raviolis du lundi) est le nom de l’offre proposée dans Marvel Snap à partir de ce 28 février 2023, et renouvelée tous les mardis pendant quatre semaines. Elle permet, en échange de plus ou moins d’or selon la semaine, d’acquérir des jetons à un taux de conversion nettement plus avantageux qu’à l’accoutumée.

L’offre est ainsi la suivante :

28 février : 400 jetons pour 450 ors ;

7 mars : 800 jetons pour 850 ors ;

14 mars : 650 jetons pour 650 ors ;

21 mars : 450 jetons pour 450 ors.

Soit un total cumulé de 2200 jetons en échange de 2400 ors.

L’offre du mardi 28 février. // Source : Marvel Snap

Avec le décalage horaire, l’offre apparait (en France métropolitaine) à 4h du matin, et disparait à la même heure le lendemain. Elle ne dure donc qu’une journée chaque fois, ne passez pas à côté.

Mais, au fait, à quoi servent ces jetons ? Pourquoi l’offre est-elle si intéressante ?

À quoi servent les jetons dans Marvel Snap ?

Les jetons sont sans doute la ressource la plus précieuse du jeu, puisqu’ils permettent d’acheter directement de nouvelles cartes. Même des cartes de pool 4 ou 5… à condition d’y mettre le prix.

Toutes les 8 heures, une nouvelle carte vous est proposée dans la boutique du jeu, en échange de ces fameux jetons (et à condition d’avoir au moins atteint le niveau 500 de collection). 1 000 jetons pour une carte de pool 3, 3 000 pour une carte de pool 3, et jusqu’à 5 000 jetons pour les cartes du pool 5.

À de très rares occasions, une variante ultime d’une carte vous est également proposée, pour la modique somme de 5 000 jetons. On vous déconseille évidemment d’y succomber. Enfin, si vous n’avez pas assez de jetons, vous avez la possibilité d’épingler une carte pour éviter la rotation.

Exemple de carte proposée dans la boutique de jetons. // Source : Marvel Snap

Ces jetons se trouvent habituellement dans les Caches et les Réserves du Collectionneur, uniquement par lot de 100 et de temps en temps (mais nettement plus une fois que l’on a réussi à compléter sa collection de cartes du pool 3). On peut aussi régulièrement en acquérir au travers de packs, contenant également des variantes de cartes, des boosters, des crédits, etc. Mais, pour un coût en or largement plus élevé.

L’offre Token Tuesday est donc vraiment intéressante pour compléter votre collection. S’il vous manque encore beaucoup de cartes de pool 3, on vous conseille de dépenser vos jetons pour en acquérir de nouvelles. Par contre, si votre pool 3 est complet, ou presque, on vous conseille, soit d’économiser les jetons, soit de les utiliser dans les deux cartes qui, pour le moment, ne sont pas prévues d’être rétrogradées : Thanos et Galactus.

