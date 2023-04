[Deal du Jour] Amazon propose une opération spéciale jeux de société et jeux de plateau. Pour trois jeux ajoutés dans le panier, vous n’en payez que deux. Une bonne occasion de prendre le ou les jeux qui vous font envie depuis un moment. Et il y a autant de choix du côté des jeux pour adultes, que pour enfants et toute la famille. Numerama vous aide à choisir.

C’est quoi, cette offre jeux de société sur Amazon ?

Jusqu’au dimanche 30 avril 2023, si vous ajoutez trois jeux de société éligibles à l’offre dans votre panier, parmi une sélection sur Amazon, vous n’en payez que deux. Le pourcentage de réduction proposé s’applique immédiatement au produit dont le prix est le plus bas.

Notre sélection de jeux de société

L’offre est valable sur un grand nombre de références. Numerama est parti en quête des meilleurs jeux de société pour les grands et les plus petits.

Quels jeux de société choisir pour les plus grands ?

Splendor Duel : idéal pour jouer à deux

Splendor Duel est le petit frère du jeu de société Splendor. À l’inverse de ce dernier, la version Duel se joue uniquement à deux joueurs. Il est vendu au prix de 23,04 €.

Vous êtes maître d’une guilde de joailliers et confectionnez des bijoux pour les puissants du royaume et devrez briller, plus que votre adversaire, dans votre travail. Des jetons représentent des gemmes et des cartes représentent des bijoux. Vous devrez collecter ces jetons, les échanger contre des bijoux quand vous le pouvez, en fonction de votre nombre de jetons/gemmes, et donc, in fine, collecter le plus de cartes/bijoux. Vous gagnerez alors des points de prestige à cumuler, ou des couronnes. La joueuse ou le joueur qui en a le plus gagne la partie.

Bien que la mécanique de base soit assez simple, une tension permanente règne au cours de la partie. Le jeu, à base de ressource à collecter et d’action à effectuer à chaque tour, vous oblige à penser vos coups à l’avance. Entre gagner du prestige et mettre des bâtons dans les roues de votre adversaire, la partie devient vite tendue et offre d’excellent moment. De plus, le jeu et les accessoires sont de belle facture.

Les illustrations des cartes sont superbes // Source : Space Cowboys

Micro-Macro: Crime City Showdown : un Cherche et Trouve revisité

Micro-Macro: Crime City Showdown est disponible au prix de 24,45 €.

La ville de Crime City est le lieu de nombreux crimes, que vous et vos coéquipiers devrez résoudre. Une fois l’immense carte du jeu (75 × 110 cm) déployé, vous devrez, au fur et à mesure de vos passages dans les quartiers, mener l’enquête et vous familiariser avec la ville. Les enquêtes sont plus ou moins longues en fonction de leur difficulté. La carte de la ville est remplie de personnages qui déambulent, de rues étroites, et de scènes de vie quotidienne. Après avoir dévoilé les cartes Enquêtes, vous devrez chercher des indices et retrouver un élément précis dans cet immense terrain de jeu. En remontant le cours des évènements, vous résoudrez l’enquête, cartes après cartes, indices après indices, loupe à la main.

La ville est magnifiquement illustrée et passionnante à parcourir. Tel un Cherche et Trouve géant, ce simple jeu d’observation à la difficulté croissante vous force à explorer et à réfléchir. Le jeu est jouable avec des enfants (à partir de 8 ans), mais vous devrez faire des pirouettes scénaristiques afin de les adapter à leur âge, en changeant quelques composantes des enquêtes. Showdown est le troisième épisode de la série de jeux Crime City, mais il n’est pas nécessaire d’avoir fait les deux premiers pour en profiter.

La carte de Micro-Macro Crime City // Source : Spielwiese

Disney Villainous : un jeu familial original

Disney Vilainous vous propose d’incarner un antagoniste des films Disney. Le jeu est disponible au prix de 42,99 €.

Chaque joueuse et joueur incarne un vilain de l’univers de Disney, parmi Maléfique, Jafar, le Capitaine Crochet, Ursula, le Prince Jean et la Reine de cœur. Après avoir déplacé votre pion, vous devrez réaliser des actions telles que jouer une carte de sa main pour appliquer son effet, ou encore embêter vos adversaires avec des malus. Le but étant de gagner des jetons Pouvoir afin de jouer des cartes. Vos objectifs dépendent du méchant que vous incarnez (accumuler des jetons Pouvoir, disposer une malédiction sur chaque lieu, etc.).

La thématique des vilains à incarner est amusante et les magnifiques illustrations des cartes sont réalisées avec grand soin. Même si l’univers Disney ne vous parle pas beaucoup, le jeu est un régal pour les yeux. En dehors d’un déséquilibre entre les vilains (certains sont plus faciles à jouer que d’autres) et de parties un peu trop longues, Disney Vilainous est un excellent jeu à faire en famille.

Les illustrations font honneur aux films // Source : Ravensburger

Quels jeux de société choisir pour les plus jeunes ?

Nom d’un Renard : quand les poules mènent l’enquête

Nom d’un Renard est un jeu de société pour les enfants à partir de cinq ans. Il est disponible au prix de 25,99 €.

Un renard a volé un œuf et vous devez aider les poules à mener l’enquête afin de trouver le renard coupable. Vous devrez éliminer les suspects un à un, à l’aide des jetons Indice et des cartes Suspect. Après chaque lancer de dés, vous avez le choix entre révéler un indice ou découvrir un suspect, mais si le lancer de dés échoue, alors le renard avance vers sa tanière. Pour gagner, il faudra trouver le renard coupable en le reconnaissant grâce à ses habits et accessoires présents sur les jetons Indices.

Le plateau du jeu est grand et ludique, et les cartes et les jetons sont amusants à utiliser, notamment avec le scanneur à indices qui ravira les plus jeunes. Ludique et fun, Nom d’un Renard est beau et très amusant en famille. C’est en plus une excellente initiation aux jeux plus complexes.

Le jeu possède des règles simples // Source : Game Factory

Dragomino : le jeu de plateau pour enfant

Dragomino est la version pour enfants du jeu de plateau Kingdomino. Il est au prix de 19,90 €.

Dans Dragomino, vous devrez parcourir des terres pour récupérer des œufs de dragons. Le jeu reprend le concept des dominos avec des éléments de fantasy adapté aux enfants. Les joueuses et les joueurs placent leurs dominos piochés devant eux, et doivent les mettre en respectant les lieux qui y figurent. Lorsqu’une paire de dominos est assemblée, ils tirent un œuf de dragon face caché, et si un bébé dragon en éclot, c’est un point de gagné. Celui ou celle qui a attrapé le plus de petits dragons gagne la partie.

Le concept est simple et les parties sont rapides et s’enchaînent avec plaisir. Les décors représentés sur les dominos sont parfaitement identifiables (montagne, prairie, désert, etc.), et les tuiles dragons sont joliment illustrées. Chaque dragon est différent et le plaisir de voir quel bébé dragon va apparaître est toujours réjouissant. Une figurine en bois de maman dragon est aussi présente, mais son utilité est limitée. Les plus jeunes seront néanmoins contents de voir qu’elle surveille d’un œil avisé la partie.

La maman dragon dans Dragomino // Source : Blue Orange

Toutim : le jeu de carte qui fait réfléchir les plus petits

Toutim est un jeu de réflexion et de sensations, disponible au prix de 10,90 €.

Le jeu est composé de 50 cartes d’excellente qualité, qui représente chacune un objet du quotidien (brique de lait, cactus, soleil, hérisson, etc.). Les cartes sont disposées devant chaque joueuse et chaque joueur, et ces derniers doivent regarder si l’un de leurs objets correspond à la caractéristique demandée. Sur la carte du milieu est représenté une forme, une couleur ou un concept comme salé, sucré, chaud, froid, ou encore bruyant. Le premier à avoir posé toutes ses cartes remporte la partie.

Toutim invite les plus jeunes à faire appel à leur sens de l’observation, et à leur sens tout court. Parmi leurs cartes, quel objet pique ? Lequel est chaud ? Leur capacité d’argumenter sera aussi mise à rude épreuve. Papa aime l’odeur du fromage, mais moi non, je peux poser la carte Fromage sur la carte mauvaise odeur ? Un jeu qui apprend au plus petit, mais qui est aussi amusant à jouer pour les plus grands. Ces derniers pourront, en effet, demander à leurs enfants d’argumenter leur choix et, pourquoi pas, les faire tourner un peu en bourrique.

Quel objet contient du bleu ? Source : Gigamic

