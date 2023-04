Numerama a reçu un vidéoprojecteur Hisense livré avec une télécommande optimisée pour les services de streaming. Salto y est mis à l’honneur, alors que le service n’existe plus.

Pour Netflix, Prime Video ou Disney+, avoir un bouton sur les télécommandes des téléviseurs (et des box/consoles) représente un avantage considérable. Ce n’est pas pour rien que les plus petits services de streaming se battent pour avoir aussi droit à ce privilège, qui leur permet de devenir accessibles des utilisateurs débutants. Figurer aux côtés de Netflix ou Prime Video est aussi gratifiant, puisque cela leur permet d’étendre leur notoriété.

Fin avril, Numerama a reçu le nouveau vidéoprojecteur Hisense PL1 Ultra HD 4K, sorti en décembre 2022. Le déballage de ce produit nous a beaucoup fait rire : sa télécommande arbore fièrement un bouton Salto.

À quoi sert le bouton Salto ?

Les services de streaming remplaceront-ils un jour le pavé numérique de nos télécommandes ? Peut-être, mais ce n’est pas forcément une bonne idée.

Depuis le 27 mars, Salto n’existe plus. Fermé par l’alliance TF1/M6/FranceTV, qui a décidé de faire bande à part, le service de streaming français ne peut plus être lancé. Que se passe-t-il quand on appuie sur le bouton Salto ? Le vidéoprojecteur Hisense indique que le service a fermé et s’excuse de la gêne occasionnée. Le bouton ne semble pas reprogrammable pour l’instant, ce qui veut dire qu’il est condamné à ne servir à rien.

Quand on appuie sur le bouton Salto, voilà ce qui apparaît à l’écran. // Source : Numerama

La présence de Salto sur la télécommande d’un produit sorti fin 2022 illustre bien le gros problème de cette nouvelle forme de promotion. Par définition, tous les services en ligne sont éphémères. Même si un bouton « Netflix » est plus sexy qu’un « 1 » ou un « 2 », il a pour défaut de créer une forme d’obsolescence sur les télécommandes.

Les boutons pour les services de streaming sont condamnés à l’obsolescence

Sur sa télécommande, Hisense semble avoir décidé de ne pas choisir. Les services présents sont : Disney+, YouTube, Prime Video, Rakuten TV, RMC Sport, Deezer, Canal+, Salto (RIP), Molotov.tv, Netflix, Vidaa TV, NBA League Pass.

Soyons honnêtes, quel sera le pourcentage des utilisateurs qui utiliseront vraiment tous ces boutons ? Neftlix, Prime, Disney, YouTube, Canal et peut-être Molotov sont populaires, mais les autres se destinent à un public de niche. Leur consacrer une place sur une télécommande n’a un intérêt que pour Hisense, qui touche probablement une petite somme en échange de cette publicité. L’utilisateur final, lui, ne voit que sa télécommande s’allonger.

Tous les services disponibles sur la télécommande Hisense. Ça fait beaucoup, non ? // Source : Numerama

Trois mois après sa sortie, cette télécommande « streaming » a déjà perdu un bouton. Qu’en sera-t-il dans 5 ans ? Ou dans 10 ans ? Il est possible que quelques-uns de ces services n’existent plus, et très probable que certains aient changé de nom ou de logo (on pense à HBO Max, renommé Max alors qu’il est présent sur des milliers de télécommandes aux États-Unis). Les chiffres, eux, n’ont pas ce défaut.

Avoir de jolis logos colorés sur une télécommande la rend un peu plus moderne, mais il y a fort à parier que cette mode finisse par passer (certains le demandent). Des boutons reprogrammables, pour assigner l’application de son choix à un raccourci, auraient beaucoup plus de sens.

