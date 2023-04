Le créateur d’Acharnés s’est confié sur sa vision de la série. Bien qu’il y ait une véritable fin, il a déjà une vision sur trois saisons si l’œuvre était renouvelée par Netflix.

La pépite d’avril 2023 sur Netflix aura-t-elle droit à une suite ? Si Acharnés monte crescendo jusqu’à ses deux épisodes finaux spectaculaires, la série de Lee Sung Jin a le mérite de se terminer avec une véritable fin. La scène du dernier épisode clôt totalement l’histoire d’Amy et Danny.

Quelques ressorts narratifs, cela dit, restent encore en suspens. En particulier pour des personnages secondaires, comme George, l’époux d’Amy ; ou encore le frère de Danny. Pourrait-on en voir une suite, un jour, via une saison 2 ?

Le final d’Acharnés était pour le moins intense (et brutal). // Source : Netflix

« J’ai déjà trois saisons en tête »

C’est le créateur lui-même, Lee Sung Jin, qui livre un début de réponse dans une interview du 10 avril 2023 pour Rolling Stone : « Je voulais qu’il y ait une conclusion au cas où, mais j’ai beaucoup d’idées pour que l’histoire se poursuive. Je pense que si nous avons la chance d’avoir une saison 2, il y a beaucoup de façons pour Danny et Amy de continuer. J’ai une vaste idée générale dont je ne peux pas encore parler, mais j’ai déjà trois saisons en tête. »

Le son de cloche qu’il a livré à ELLE est un peu similaire. Il leur explique avoir pitché à Netflix cette série « comme une série limitée », raison pour laquelle il y a « une sorte de fin à l’histoire » d’Amy et Danny. Mais « si on en a l’opportunité, j’aimerais bien sûr les explorer davantage, parce que j’adore ces personnages ». Il complète d’ailleurs avec l’idée qu’Acharnés pourrait explorer d’autres confrontations entre d’autres personnages, car c’était en partie cette forme anthologique qu’il avait en tête : « Je pense que dans mon PowerPoint de 45 minutes, il y avait de nombreuses autres querelles et d’autres types de personnages à explorer. »

Officiellement, la série n’est pas une mini-série. Elle n’est pas listée comme telle sur la plateforme — même si Netflix l’a soumise aux Emmys dans la catégorie Limited/Anthology Series. Rien n’exclut donc une nouvelle saison (contrairement au Jeu de la dame ou à Maid, par exemple, qui sont présentées d’emblée comme des mini-séries et le resteront malgré leur succès).

Reste à savoir maintenant si le service SVOD va souhaiter renouveler la série. On peut raisonnablement considérer qu’elle est un carton, tant elle se maintient haut dans le Top 10. Mais, ce n’est pas le seul critère pris en compte par Netflix, le taux de complétion reste le plus important et ces chiffres ne sont pas communiqués. La réception générale de la série est en tout cas très bonne, et ce n’est pas une saison facile à lâcher : on peut donc présupposer que Netflix sera enclin à commander une nouvelle saison, a fortiori si le créateur a déjà un plan en la matière.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !