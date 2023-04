[Deal du Jour] Depuis la fin de la première saison de l’adaptation de The Last of Us, les spéculations sur la saison 2 sont nombreuses. En attendant des infos pertinentes sur la distribution et l’histoire, de nombreuses joueuses et joueurs jouent simplement à la suite du premier jeu. Que ce soit pour le plaisir ou pour découvrir, pour la première fois, la suite du récit, cette promotion est une bonne occasion de se procurer le jeu.

C’est quoi, la promotion sur le jeu The Last of Us Part II ?

La version physique de The Last of Us Part II sur PS4, compatible PS5 avec une mise à jour, est actuellement en promotion sur Amazon. Vendu habituellement autour de 30 €, le jeu est en ce moment proposé au prix de 9,99 €, dans le cadre d’une vente flash.

La version dématérialisée est aussi en promotion au prix de 9,99 € sur le PlayStation Store. Des cartes PlayStation Store d’une valeur de 10 € sont disponibles sur Amazon, afin d’approvisionner votre compte PlayStation.

C’est quoi, The Last of Us Part II ?

The Last of Us Part II est, en toute logique, la suite de The Last of Us Part I, titre officiel du remake de The Last of Us premier du nom. Vous suivez ? Pour ce deuxième volet, le développeur américain Naughty Dog réussit l’exploit d’approfondir l’univers post-apocalyptique mis en place dans le premier. Les thématiques centrales, qui faisaient la force et constituaient l’ADN du premier épisode, sont intelligemment réutilisées pour une réorchestration du récit que personne n’avait vu venir. Une prouesse qui ne gâche en rien la conclusion du premier jeu et qui pousse les joueuses et les joueurs hors de leur zone de confort. Pour ne pas divulgâcher la future saison de la série de HBO, nous n’en dévoilerons pas plus sur l’intrigue.

Toujours est-il que cette Part II possède sa propre identité, sans s’affranchir pour autant des codes de jeu d’origine. Tout en conservant la structure du premier, Naughty Dog propose une œuvre plus sombre et plus cruelle. Récits et gameplay vont, de concert, plus loin dans la violence. Cette suite, jugée beaucoup trop noire pour de nombreuses joueuses et de nombreux joueurs, est toutefois d’une justesse incroyable, grâce à un scénario conduit avec un savoir-faire propre au studio.

Abby joue un rôle clé dans The Last of Us Part II // Source : Naughty Dog

Cette promotion est-elle intéressante ?

Vous trouverez difficilement moins cher que 10 euros pour un tel jeu ! C’est donc un excellent prix pour (re)découvrir cette seconde partie. La mise en scène est exemplaire et le travail sur la réalisation est ce que se fait de mieux dans les jeux vidéo. L’écriture des personnages et la direction d’acteurs ne sont pas en reste, avec des personnages crédibles à l’écran, et parfaitement interprétés. La frontière entre le cinéma et le jeu vidéo s’amenuise encore plus avec The Last Of Us Part II.

Graphiquement, les décors sont époustouflants et l’impression de parcourir un monde en ruine est bien présente et viscérale. Le travail sur les textures, la lumière et l’ambiance sonore font du jeu une expérience sensorielle unique. Dommage que le gameplay, un poil vieillissant, ne suive pas les évolutions techniques. Malgré une violence un peu trop présente inutilement sur une partie du jeu, et un dernier tiers un peu trop long pour son propre bien, l’expérience vaut encore clairement le voyage.

Pour aller plus loin avec The Last of Us Part II

