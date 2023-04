Comme promis il y a plusieurs semaines, le « New Game+ » fait son apparition dans God of War Ragnarök, pour vous permettre de recommencer le jeu en conservant votre équipement. D’autres nouveautés sont au programme de la version 4.0.

Fans de Kratos, Atreus et Freya, il est temps de relancer God of War Ragnarök. La mise à jour 4.0 du jeu sorti sur PS4 et PS5 en novembre, disponible depuis le 5 avril 2023, apporte énormément de nouveautés au titre de Santa Monica. Après avoir installé un patch de 847 Mo sur votre console, vous gagnerez notamment le mode « Nouvelle Partie+ » ainsi que plusieurs nouveautés intéressantes, comme un mode noir et blanc ou de très nombreuses armures. La mise à jour est évidemment gratuite.

Une nouvelle partie sans perdre son équipement

Le mode New Game+, attendu par les fans du jeu depuis plusieurs mois, permet de débuter une nouvelle histoire sans repartir à zéro. Les armures, les armes, les accessoires, les améliorations… Tout est conservé malgré le retour au début de l’histoire. Tous les équipements peuvent passer du niveau 9 au niveau 9+, tandis que le niveau de santé maximum de Kratos ou Atreus est plus grand.

Sur son site, Sony précise que les flèches ne seront pas accessibles immédiatement avant ce mode. Il faut les gagner au fil de l’histoire.

Au démarrage de God of War Ragnarök, le mode Partie+ fait son apparition. // Source : Capture Numerama

Une nouvelle arène pour s’entraîner

Dans le mode New Game+, l’arène de Niflheim est plus grande. Elle permet aussi de créer des combos de personnages, pour incarner Kratos ou Atreus, mais avec Atreus, Freya, Brok (😢), Sindri, Angrboda, Thor ou Thrúd en allié.

Du noir et blanc, pour le style

Autre nouveauté dans les réglages de God of War Ragnarök : un mode noir et blanc pour éliminer la couleur. Il ne s’agit pas d’un réglage d’accessibilité mais d’un choix de style, pour les fans de cinéma.

Un duo Atreus / Freya ? C’est maintenant possible. // Source : PlayStation

Plein de nouveaux équipements

Enfin, la mise à jour 4.0 de God of War inclut des nouvelles armures, dont certaines issues du jeu de 2018 (Armure d’Arès, Armure de Zeus, etc.). Il y a aussi un nouveau bouclier (Aspis spartiate). La liste complète peut être consultée sur le site de PlayStation. Plusieurs enchantements sont aussi au rendez-vous, pour rendre les combats plus techniques. Les développeurs disent aussi qu’il est aussi de rendre certains combats plus durs dans le mode Nouvelle Partie+. Assez pour vous donner envie de repartir sur God of War pendant 30 heures et plus ?

