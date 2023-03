Bandai Namco et FromSoftware ont partagé quelques statistiques amusantes sur Elden Ring, à l’occasion du premier anniversaire du jeu. Nous sommes morts énormément de fois.

Elden Ring, le jeu qui a absolument tout raflé, a fêté son premier anniversaire le 25 février 2023. Bandai Namco a profité de l’occasion pour officialiser le développement d’une extension. Dans la foulée, l’éditeur japonais a publié des statistiques sur le jeu, dans un communiqué daté du 20 mars. L’indicateur le plus parlant renvoie à la difficulté du RPG : les joueuses et les joueurs sont morts plus de 9 milliards de fois. En cumulé, bien sûr.

Comme Bandai Namco a vendu plus de 20 millions d’exemplaires d’Elden Ring, cela donnerait une moyenne de 450 morts par personne. C’est beaucoup. Mais, c’est par ailleurs compréhensible : le jeu vidéo développé par FromSoftware s’appuie sur un gameplay exigeant. Par conséquent, on échoue beaucoup avant de triompher. On remarquera que 2 % des décès ont été causés par les autres joueurs, ce qui prouve une certaine forme de solidarité.

Statistiques des morts dans Elden Ring. // Source : Bandai Namco

Malenia, la plus redoutable des boss d’Elden Ring

Il y a une cause un peu absurde et très présente dans les statistiques : 14 % des morts ont été provoquées par des chutes. Ce n’est qu’un point de moins par rapport à la seconde cause de mortalité : les effets de statut (congélation, saignement, poison…). Bien évidemment, nous sommes énormément passés de vie à trépas dans Elden Ring à cause des ennemis — à hauteur de 69 %. Bandai Namco ne fournit pas de chiffres clairs sur la répartition entre les boss et les autres adversaires. En revanche, on connaît l’identité du plus farouche adversaire du jeu. Et vous le connaissez certainement sans qu’on le nomme.

C’est bien Malenia qui a posé le plus de soucis aux joueuses et aux joueurs d’Elden Ring. L’Épée de Miquella revendique 329 millions de tentatives, ce qui est colossal pour un boss optionnel situé dans la dernière portion du jeu (peu de gens l’ont croisée, mais ils ont beaucoup essayé). On ignore combien de morts elle a provoquées, mais le volume doit être élevé. Margit arrive en seconde position (281 millions) et c’est 100 % logique : il est le tout premier boss — obligatoire — que l’on croise. Beaucoup de personnes sont arrivées jusqu’à lui — plus que Malenia — et les tentatives pour franchir l’obstacle se sont multipliées.

La Sentinelle de l’Arbre, qu’on croise dès qu’on sort de la zone du tutoriel, ferme la troisième marche du podium (277). Radagon (148) et Radahn (139) se hissent dans le top 5, majoritairement composé de personnages que l’on n’est pas obligé de vaincre pour voir le générique de fin. En tout, 5,9 milliards de combats de boss ont été lancés dans Elden Ring, ce qui prouve que FromSoftware a réussi son pari : celui de pousser tout un chacun à se surpasser.

