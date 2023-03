[Deal du Jour] Orange accompagne son forfait fibre de 6 mois d’abonnement gratuits à Netflix. Avec la fin imminente du partage de compte avec vos amis et la moitié de votre famille, cette offre est plutôt la bienvenue. Valable sur les forfaits fibre Livebox Fibre Up et Max, c’est le dernier jour pour en profiter.

Les abonnements Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre sont respectivement au prix de 31,99 € et 36,99 € par mois, avec un engagement d’un mois. Passé les 12 premiers mois, ils reviennent à leur prix normal de 49,99 € et 54,99 € par mois, mais vous pourrez les résilier.

En ce moment, six mois d’abonnement à Netflix Standard sont offerts sur simple demande. Il offre l’accès à deux écrans à la fois, en qualité haute définition. Passé ces six mois gratuits, l’abonnement passe à 13,49 € par mois, mais vous aurez, là aussi, la possibilité de résilier. Cette offre est disponible jusqu’au 5 avril 2023.

C’est de plus en plus concret, Netflix va très prochainement empêcher le partage des comptes. La plateforme de streaming annonce déployer ses nouvelles mesures à partir de fin mars. Plusieurs critères seront utilisés pour vous empêcher de partager ou d’utiliser le compte d’un proche : votre adresse IP, l’identifiant de votre appareil et l’activité du compte. Pour ne pas arrêter votre série en cours, ou profiter des prochains contenus prévus par le géant du streaming, les six mois offerts tombent à point nommé.

Alors que le Pass Warner vient d’arriver sur Prime Video, Netflix va devoir redoubler d’efforts pour garder son public et en attirer un nouveau. De nombreuses séries et films arrivent en 2023 et malgré la concurrence, la plateforme de streaming reste encore une des plus intéressantes. Le film Extraction 2, la suite du film Tyler Rake, écrit par les frères Russo (Avengers : Endgame) semble bien parti pour être un gros moment de cinéma d’action. Le très attendu The Killer de David Fincher promet lui d’être un excellent thriller, tandis que Damsel, avec l’actrice Millie Bobby Brown, (Stranger Things) s’annonce comme la série B fantastique décomplexée.

Niveau séries, l’adaptation du manga One Piece, prévue pour cette année, fait peur autant qu’elle attise la curiosité. Côté science-fiction, c’est David Benioff et D.B. Weiss, les showrunners de Game of Thrones, qui se chargent d’adapter Le Problème à trois corps, roman de SF fleuve de l’auteur chinois Liu Cixin.

Que proposent ces Livebox Fibre d’Orange ?

L’abonnement Livebox Up Fibre offre une connexion fibre optique jusqu’à 2 Go en réception et 600 Mo en envoi, avec la Livebox 5 et le Répéteur Wifi 6. L’abonnement Livebox Max Fibre propose quant à lui une connexion fibre optique jusqu’à 2 Go en réception et 800 Mo en envoi, avec la Livebox 6 et son Wi-Fi intelligent. Les deux forfaits s’accompagnent, sur demande, du décodeur Ultra HD 4K, moyennant des frais d’activation de 40 €. Pour comparer les offres d’Orange avec d’autres opérateurs, consultez notre guide des meilleurs forfaits en 2023.

Toujours sur demande, les forfaits Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre incluent un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi 6, pour 10 € de plus. Enfin, une ligne téléphonique sera ouverte, avec les classiques appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 110 pays.

