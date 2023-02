[Deal du Jour] Le remake de Resident Evil 4 sera disponible le 24 mars prochain sur PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Après les remakes des épisodes 2 et 3, les fans de Resident Evil vont enfin pouvoir refaire l’opus considéré comme le meilleur de la saga. Les nouveaux venus pourront quant à eux découvrir le jeu, graphiquement remis au goût du jour. C’est actuellement sur le site d’Auchan que l’on trouve le meilleur prix pour précommander le jeu.

Où précommander Resident Evil 4 au meilleur prix ?

Le jeu sera disponible le 24 mars 2023 au prix de 69,99 €. Il est d’ores et déjà disponible en précommande sur Auchan et moins cher qu’ailleurs :

C’est quoi ce remake de Resident Evil 4 ?

Nous sommes en 2005, Raphaël chante Caravane, La Revanche Des Sith cartonne au cinéma, et Resident Evil 4 sort en exclusivité temporaire sur la Nintendo Gamecube, puis sur Playstation 2 quelques mois plus tard. Le jeu est un succès énorme et change complètement l’ADN de la saga horrifique. Encore considéré aujourd’hui comme le meilleur opus de la franchise Resident Evil, il n’est pas étonnant de le voir arriver, une nouvelle fois, dans une version qui répond aux standards actuels des triples A.

Quelques années après les évènements de Raccoon City, racontés dans les jeux précédents, Leon Scott Kennedy, un agent spécial américain, est envoyé en mission en Espagne. Ashley, la fille du président des États-Unis, y serait détenue. Shinji Mikami, le réalisateur du jeu, décide de s’affranchir des codes qui faisaient le succès de la saga jusque-là, et réinvente entièrement la recette. Tant sur le fond que dans la forme, Resident Evil 4 opère un virage radical et propose un jeu d’action nerveux et tendu, avec toutefois quelques éléments de survival, hérités des épisodes précédents. Alors que les premiers jeux s’inspiraient des films de zombies des années 80, dont La Nuit des Morts-Vivants de Romero est le précurseur, Resident Evil 4 puise ses inspirations dans un spectre beaucoup plus large du cinéma d’horreur. La peur ici ne vient plus d’un bruit étrange dans un couloir, ou d’une porte qui s’ouvre, mais d’une foule enragée de villageois, d’un château moyenâgeux éclairé à la bougie, et de créatures issues du bestiaire de Lovecraft.

Nul doute que l’ambiance sera tendu dans ce remake de Resident Evil 4 // Source : Capcom

Qu’attendre du remake du jeu ?

En dehors des graphismes refait complètement pour l’occasion, Capcom a annoncé avoir corrigé certaines mécaniques datées du jeu original. Les QTE, ces actions qui nécessitent d’appuyer sur le bon bouton au bon moment, disparaissent. Léon pourra maintenant se déplacer et utiliser son arme en même temps. Une maniabilité améliorée qui apporte une plus grande liberté de mouvement. Le couteau, indispensable pour économiser vos munitions, aura aussi une plus grande panoplie de coups et permettra de contrer certaines attaques. Bien sûr, pour équilibrer le jeu, attendez-vous à des ennemis plus véloces et coriaces.

Enfin, Capcom promet des personnages plus fouillés et une histoire plus fluide dans son déroulement. Nul doute que ce remake fera vibrer la corde sensible des joueuses et des joueurs de la première heure, et faire frisonner celles et ceux qui le découvriront pour la première fois.

