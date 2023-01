Vous jouez à Marvel Snap et vous ne comprenez pas trop comment fonctionne le « niveau de collection » ? Pas de panique, on vous explique tout.

Vous savez tout le bien qu’on pense de Marvel Snap. On vous a même déjà prodigué quelques conseils pour débuter sous les meilleurs auspices. Mais cette fois, on revient en détail sur l’un des éléments essentiels du jeu, puisqu’il permet de recevoir de nouvelles cartes : le niveau de collection.

Le niveau de collection dans Marvel Snap

Le niveau de collection vous permet de recevoir de nouvelles cartes : plus vous y progressez, plus vous recevez de cartes. Pour monter dans les niveaux, il faut améliorer la qualité des cartes que l’on possède déjà.

Cette progression dépend de l’amélioration appliquée (et donc du nombre de crédits et de boosters dépensés), comme indiqué dans le tableau suivant :

Qualité des cartes Progression du niveau de collection Supérieure +1 Rare +2 Épique +4 Légendaire +6 Ultra +8 Infinité +10

Donc, si vous améliorez une de vos cartes jusqu’à son maximum, vous progressez de 31 niveaux de collection.

Au-delà des nouvelles cartes, on récupère également d’autres récompenses (crédits, or, etc.). À quelle fréquence ? Dans quel ordre ? On vous explique tout.

Les récompenses

En premier lieu, il faut comprendre que les récompenses dépendent de votre niveau de collection. Quand vous commencez à jouer, le jeu vous octroie une nouvelle carte dès que vous progressez de deux niveaux. C’est évidemment la récompense qu’on préfère. Après le niveau 14, il faut progresser de quatre niveaux pour obtenir une carte. Et ainsi de suite…

Au-delà du niveau 500, le fonctionnement diffère encore. Vous ne recevez plus nécessairement une nouvelle carte, mais ouvrez des coffres du collectionneur (tous les huit à douze niveaux). Et le contenu de ces derniers est varié, avec des probabilités différentes de toucher telle ou telle récompense. On vous résume tout dans le tableau suivant :

Récompenses Probabilité Carte de pool 3 47,25 % Carte de pool 4 2,5 % Carte de pool 5 0,25 % 200 crédits 10 % 350 crédits 5 % 150 ors 10 % 100 jetons du collectionneur 25 %

Heureusement, les développeurs sont sympathiques, et offrent quelques garanties (pour éviter de jeter son téléphone par la fenêtre après avoir ouvert son nième coffre sans recevoir une seule carte) :

dans le pire des cas, vous pouvez ouvrir 6 coffres à la suite sans obtenir de nouvelle carte ;

vous êtes sûr de récupérer une carte du pool 4 par lot de 40 coffres ouverts (avec donc un maximum de 79 coffres ouverts entre deux cartes du pool 4).

Et puisque, décidément, tout ça est déjà bien trop simple (non), ce comportement change encore à partir du niveau 1 000. Il faut désormais progresser de douze niveaux pour ouvrir une réserve du collectionneur. C’est presque comme un coffre du collectionneur, mais avec des récompenses différentes :

Récompenses Probabilité Carte de pool 3 22,25% Carte de pool 4 2,5% Carte de pool 5 0,25% 300 crédits 10% 400 crédits 5% 200 or 10% 100 jetons du collectionneur 25% Variante de carte 10% Avatar 7,5% Titre 7,5%

Petite subtilité supplémentaire : si votre collection de cartes du pool 3 est complète, vous recevez à la place entre 200 et 600 jetons du collectionneur.

Et, là aussi, vous bénéficiez de quelques garanties :

si votre collection de cartes de pool 3 n’est pas encore complète, les réserves du collectionneur sont regroupées par lots de quatre : une carte, un cosmétique (avatar ou titre), des jetons du collectionneur, et des crédits ou de l’or, dans chaque lot (mais dans un ordre aléatoire) ;

comme pour les coffres, vous êtes sûrs de récupérer une carte du pool 4 par lot de 40 réserves du collectionneur ouvertes.

Rétrogradation de cartes

Chaque nouvelle saison introduit de nouvelles cartes, en pool 4 ou 5. Difficiles à obtenir, donc. Comme annoncé depuis longtemps, certaines cartes vont être rétrogradées dans un pool inférieur pour la première fois le 31 janvier 2023. En tout, quatre cartes vont descendre du pool 4 au pool 3, et cinq autres du pool 5 au pool 4.

Elles seront donc plus faciles à récupérer, et cela a surtout une répercussion sur la manière de dépenser ses jetons du collectionneur. À moins de vouloir absolument une carte de pool 4 ou 5 (qui coûtent respectivement 3 000 et 6 000 jetons), il vaut mieux les utiliser pour des cartes du pool 3 (qui ne coûtent « que » 1000 jetons).