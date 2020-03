De nombreuses séries françaises de qualité sont disponibles en ligne, légalement. Vous ne savez pas par quoi commencer ? Suivez notre guide !

Il n’y a pas que les séries américaines, dans la vie. Bien au contraire : l’offre de séries françaises de qualité se développe de plus en plus, et la majorité est accessible sur une ou plusieurs plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Alors que Disney+ vient de repousser son lancement au 7 avril 2020, vous êtes peut-être à la recherche de nouveautés à regarder sur petit ou grand écran.

Pour vous permettre de varier vos sources de divertissement, nous avons sélectionné les meilleures séries françaises que vous pouvez regarder dès à présent via les offres légales françaises.

Les séries françaises à regarder légalement en streaming vidéo (VOD, SVOD)

Dix Pour Cent

Oui, il y a bien une star française par épisode, mais ce qui fait vraiment le sel de Dix Pour Cent, ce sont ses agents de célébrités, et la manière dont ces personnages créés par Fanny Herrero avec finesse et minutie prennent vie. La série a été diffusée sur France 2 et coproduite par France Télévisions, mais elle est actuellement accessible sur Netflix France.

Nombre de saisons : 3

Où ? Sur Netflix (à partir de 7,99 euros par mois)

SKAM France

Cette adaptation française d’un concept norvégien est devenue un véritable phénomène (plus de 100 millions de vues), et à raison : la vie des lycéens français est exposée avec beaucoup d’humilité et de sincérité. Même si elle se montre parfois très didactique, elle permet d’aborder avec bienveillance des thèmes sensibles (la religion, l’homosexualité, le handicap), en se focalisant sur un personnage à chaque saison. Bonne nouvelle, une sixième saison est déjà commandée.

Nombre de saisons : 5

Où ? Sur France TV Slash (gratuit)

Le Bureau des Légendes

La série Le Bureau des Légendes raconte les aventures d’une unité de la DGSE (les services secrets français chargés de l’espionnage à l’étranger) supervisant des agents opérant sous couverture — d’où la nécessité de leur créer une histoire, une « légende ». Une des séries françaises les plus appréciées de la décennie.

Nombre de saisons : 4

Où ? Sur Canal+ Séries (6,99 euros par mois)

3 X Manon

La série de 2014 en trois épisodes de 52 minutes s’attarde sur le quotidien de Manon, une jeune fille envoyée dans un centre éducatif et qui parvient difficilement à contenir ses accès de rage. Manon 20 ans, la suite, est sortie en 2017.

Nombre de saisons : 2

Où ? Sur Arte Boutique (en VOD)

Irresponsable

Le très bon jeu de Sébastien Chassagne, le talent d’écriture de Frédéric Rosset : Irresponsable est une série comique française originale d’OCS qui se regarde sans voir le temps passer. Où un trentenaire au train de vie encore adolescent se découvre père… d’un adolescent.

Nombre de saisons : 3

Où ? Sur OCS (9,99 euros par mois ou 11,99 euros pas mois pour tous les écrans) (offre spéciale à 4,99 euros par mois)

Hippocrate

Sortie en 2018, la série de Canal+ a été encensée par la critique par son réalisme : on y suit le quotidien d’internes en médecine qui sont contraints de gérer seuls des services pendant que les médecins titulaires sont confinés chez eux à cause d’un risque d’épidémie. Sérieuse sans être plombante, intense sans virer dans le sensationnel, Hippocrate montre que l’on peut parler de médecine sans forcément devoir copier les codes des voisins américains.

Nombre de saisons : 1

Où ? Sur Canal+ Séries (6,99 euros par mois)

Osmosis

Osmosis est loin d’être parfaite, mais la série française s’est essayée avec beaucoup d’ambition aux codes de l’anticipation. Dans un futur proche, une application permet de trouver son âme sœur grâce à des nano-robots implantés dans le cerveau. On vous le donne en mille, tout ne se passera pas comme prévu.

Nombre de saisons : 1

Où ? Sur Netflix (à partir de 7,99 euros par mois)

Bref

Vous aviez oublié Bref, n’est-ce pas ? Pourtant la série créée par Kyan Khojandi et Bruno Muschio pour Canal+ en 2011 est toujours aussi plaisante à rattraper, grâce à son rythme et la qualité de son écriture.

Nombre de saisons : 1

Où ? Sur Canal+ Séries (6,99 euros par mois)

Crédit photo de la une : France TV Slash Signaler une erreur dans le texte