Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, il y a plein de coffres à ouvrir. Certains, qui arborent un œil, permettent de s’enrichir rapidement.

Le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est une expérience en monde ouvert qui permet de se balader librement dans l’école de magie et ses environs. Naturellement, cet immense terrain de jeu est rempli de choses à faire et à découvrir. Par exemple, vous tomberez à plusieurs reprises sur des coffres renfermant des ressources précieuses pour mener à bien votre aventure.

Certains de ces coffres se distinguent par leur taille — immense –, le fait qu’ils arborent un œil géant (fermé) à leur sommet et leur capacité à gesticuler. Dès qu’on s’approche d’eux, on s’aperçoit que l’œil nous regarde de travers, avec un air très menaçant. Et si vous voulez essayer de découvrir leur contenu, vous vous rendrez vite compte qu’il n’est pas possible de les ouvrir…

Attention, la suite de cet article contient la solution qui permet d’ouvrir les coffres ornés d’un œil dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Si vous désirez la découvrir par vous-même, passez votre chemin.

Comment ouvrir les coffres ornés d’un œil dans Hogwarts Legacy ?

La solution pour ouvrir les coffres

Sans mauvais jeu de mots, en regardant les coffres de plus près, on peut distinguer une chose : il y a un drôle de symbole sous l’œil. Il n’est pas là par hasard : il renvoie au sort qu’il faut utiliser pour percer la petite énigme liée aux coffres.

Comme on peut s’en douter, les coffres ne s’ouvrent pas parce qu’ils repèrent notre présence. Par conséquent, la seule manière de tromper leur vigilance est de… disparaître. Par chance, il existe un sort qui permet de se fondre dans l’environnement pour être « difficile à repérer ». Il est normalement pensé pour « se faufiler ou s’approcher des ennemis discrètement ». Ce sort s’appelle « Désillusion ».

Attention, veillez à être suffisamment éloigné quand vous lancez le sort (l’œil du coffre doit être fermé).

Bloqué Ouvert

Comment récupérer le sort « Désillusion » ?

Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, on a accès à plusieurs dizaines de sorts. Et il existe différents moyens de les débloquer : certains sont liés à des quêtes principales (et sont donc considérés comme essentiels), d’autres s’obtiennent via des quêtes annexes (ils sont alors optionnels). Par chance, « Désillusion » appartient à la première catégorie. Il est lié à la huitième quête principale de l’histoire, intitulée « Les secrets de la réserve de la Bibliothèque ». Dans cette mission, on doit récupérer un ouvrage ancien dans un endroit où l’on n’est pas censé aller. Sebastian, un autre élève de Poudlard, nous enseigne alors « Désillusion » pour pénétrer plus facilement la Bibliothèque.

En somme, vous aurez forcément accès à « Désillusion » dans votre arsenal.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

Que contiennent ces coffres ?

Les coffres ornés d’un œil renferment tous la même chose : 500 pièces d’or à ajouter à sa fortune personnelle — une somme énorme par rapport à l’économie du jeu. Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, l’argent se révèle indispensable pour se faciliter la vie. Il permet d’acheter des ingrédients, des recettes de potion, des graines pour faire pousser des plantes, entre autres. C’est vraiment de l’argent facilement gagné.

