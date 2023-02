Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ne permet pas de jouer à plusieurs. Mais ce manque sera bientôt de l’histoire ancienne grâce à un mod baptisé HogWarp.

À en croire les avis des uns et des autres, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu vidéo formidable, une aventure copieuse qui permet de faire plein de choses. Néanmoins, il se cantonne à une expérience exclusivement solo — ce qui explique en partie l’absence de Quidditch. C’est pourquoi, rapporte PC Gamer dans un article publié le 14 février, plusieurs personnes travaillent actuellement sur un mod ajoutant un mode multijoueur à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard.

Baptisé HogWarp, ce projet mené par Yamashi pourrait offrir l’opportunité de réunir jusqu’à huit joueuses et joueurs dans les couloirs de Poudlard. Une vidéo de concept est déjà disponible sur YouTube : on y voit deux étudiants en train de bouger l’un autour de l’autre. Pour Yamashi, c’est une première démonstration prouvant que le mod pourra fonctionner, alors que Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard n’est disponible que depuis le 10 février.

Hogwarts Legacy, mais à plusieurs

« Nous n’allons pas chercher à créer du contenu multijoueur spécifique, nous voulons simplement proposer un cadre stable afin que les fans puissent apprécier le jeu de base et l’étendre eux-mêmes plus tard », indique Yamashi, qui confirme que HogWarp se focalise sur « le jeu de rôle et la coopération ». Le but est surtout de chiller à plusieurs dans Poudlard, afin de prendre part à des activités de sorcier à plusieurs (exemple : fabriquer des potions).

À noter que Yamashi est à l’origine d’un mod multijoueur pour le RPG Skyrim, intitulé Skyrim Together Reborn et particulièrement plébiscité par la communauté (plus de 800 000 téléchargements d’après les statistiques affichées sur le portail Nexus Mods). On peut donc estimer que HogWarp est entre d’excellentes mains, et que le fantasme de jouer en ligne, avec ses amis, à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera bientôt une réalité.

Il existe déjà une version test de HogWarp afin que les plus aventuriers puissent servir de cobayes. Seul hic : il faut payer (via le Patron de Yamashi) et s’attendre à essuyer des bugs liés à un développement encore loin d’être abouti. Quant à la disponibilité pour tous, il faudra faire preuve d’un peu de patience : « C’est difficile à dire, mais, normalement, on pourra sortir une preuve de concept, d’ici un mois, si tout va bien ! » Le lancement de la version définitive se compte en mois, sachant que HogWarp sortira en open source pour que chacun puisse ajouter sa pierre à l’édifice. Jusqu’à imaginer quelqu’un qui créera un Quidditch de A à Z ?

