Porté par Leslie Grace en Barbara Gordon, le film DC Batgirl ne sortira jamais au cinéma ou sur HBO Max.

Vous ne verrez jamais le film Batgirl, porté par Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon. L’adaptation de l’héroïne DC Comics était pourtant très attendue, et surtout presque achevée : le tournage est terminé, le long-métrage est en post-production et les moyens pour porter l’héroïne sur grand écran conséquents : plus de 90 millions de dollars. Mais le couperet est tombé, le film est officiellement annulé par Warner : il ne sortira ni au cinéma, ni sur HBO Max.

« La décision de ne pas diffuser Batgirl reflète le changement de stratégie pour l’univers DC et HBO Max », explique Warner dans un communiqué officiel du 3 août 2022 relayé par The Hollywood Reporter. « Leslie Grace est une actrice talentueuse et cette décision ne reflète pas sa performance. Nous sommes reconnaissants envers les réalisateurs (…). » La décision serait donc purement commerciale.

Éviter l’échec commercial et critique par l’annulation ?

D’après des sources internes citées notamment par le magazine américain The Verge, la réception par le public test aurait été particulièrement mauvaise. Warner aurait alors estimé que le film serait « impossible à sauver », tant pour la réception du public que de la presse. En clair, Warner aurait peur d’une mauvaise publicité, qui affecterait un peu plus l’univers étendu DC Comics, qui peine déjà à convaincre — là où, en revanche, les œuvres solos plus sombres comme The Batman et Joker ont du succès. Le film avec Leslie Grace ne correspondait probablement pas assez à ces deux derniers, tout en étant trop déconnecté de l’univers étendu.

La première photo que Leslie Grace avait partagée dans le costume de Batgirl. / Barbara Gordon. // Source : Warner

La dernière fois qu’un film DC présentait des désaccords artistiques en interne, c’était pour le premier Suicide Squad. Résultat, le long-métrage a été tellement remanié et charcuté qu’il était catastrophique, tombant vite aux oubliettes. Warner n’a peut-être pas voulu retenter un recut dont le remède aurait été pire que le mal.

Par ailleurs, diverses sources indiquent aussi que la nouvelle stratégie n’implique plus de films à gros budget pour la plateforme HBO Max.

Mais la décision reste étonnante : dans le domaine des pertes financières, un échec commercial reste plus acceptable qu’une annulation totale et absolue. D’autant que le film portait un casting de choix, avec Leslie Grace en Barbara Gordon, ainsi que Michael Keaton de retour en Batman, J.K. Simmons en Jim Gordon, Brendan Fraser en antagoniste sous les traits de Firefly ; sous la réalisation d’Adil & Bilal (Bad Boys, Ms Marvel…).

La production du film restera dans l’histoire des chaos de Hollywood. Initialement piloté par Joss Whedon, il a jeté l’éponge un an plus tard. Puis ce fut au tour du budget d’être revu à la hausse en raison des protocoles sanitaires dus à la pandémie. Malgré cela, le budget reste bien moins élevé qu’un Batman v Superman qui avait coûté plus de 150 millions de dollars et qui n’est pourtant pas considéré comme une franche réussite.

Si des fans se mobilisent, peut-être que Warner pourrait changer d’avis, comme nous l’a appris le SnyderCut. Mais ce dernier a fait l’objet d’une campagne historiquement massive et il n’y a pas beaucoup de chance que le film Batgirl bénéficie d’un même mouvement.