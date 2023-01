Amazon a dévoilé les œuvres qui seront proposées aux abonnés Prime Video tout au long du mois de février. Où est l’amour ?

Le mois de janvier a démarré sur les chapeaux de roue pour Amazon Prime Video, qui a récupéré la série The Last of Us au tout dernier moment. D’autres épisodes seront d’ailleurs diffusés en février.

Dans les semaines à venir, la plateforme de SVOD va continuer d’empiler les contenus, principalement des films. On notera qu’Amazon n’a pas spécialement envie de fêter la Saint-Valentin — ce qui n’est pas plus mal.

L’abonnement Amazon Prime Video est intégré à l’abonnement Amazon Prime (qui est facturé 69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois). Rappelons qu’il existe le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot. Amazon Prime Video donne aussi accès à un catalogue de films à acheter ou louer, en VOD, ainsi que des chaînes secondaires (comme le futur Pass Warner).

Les films qui arrivent en février sur Amazon Prime Video

1er février : Intégrale Retour vers le futur

Comment ça, vous ne connaissez pas Retour vers le futur ? Grâce à Amazon, vous allez pouvoir vous rattraper… Et vite !

1er février : Collection Moi, moche et méchant

Moi, moche et méchant

Moi, moche et méchant 2

Les Minions

1er février : Pokémon : Détective Pikachu

Le saviez-vous ? Il existe une adaptation de la saga Pokémon où Pikachu est un détective capable de parler avec la voix de Ryan Reynolds. C’est fou !

1er février : Intégrale Jason Bourne

Il n’y a pas que Ethan Hunt (Mission: Impossible) et James Bond dans la vie. Il y a aussi Jason Bourne.

1er février : Scarface

Un film aussi culte que la trilogie Retour vers le futur (mais attention, c’est bien plus violent…).

1er février : La Liste de Schindler

Magnifique film sur Oskar Schindler, industriel autrichien qui a protégé des juifs en les faisant travailler dans sa fabrique.

1er février : Dunkerque

Loin d’être le meilleur récit imaginé par Christopher Nolan. Mais la réalisation reste de très haute volée.

1er février : Man of Steel

Henry Cavill est parfait dans le rôle de Superman, immortalisé par les caméras de Zack Snyder. Hélas, on ne devrait plus le revoir sous le costume…

12 février : Sonic, le film

Figurez-vous qu’il s’agit d’une excellente adaptation des aventures de Sonic. Elle a simplement souffert du tout premier design du hérisson bleu. Horrible.

28 février : Candyman

Il parait qu’il ne faut pas prononcer plusieurs fois le nom Candyman. Même dans ce reboot.

Les séries qui arrivent en février sur Amazon Prime Video

3 février : Harlem, saison 2

Le quotidien de quatre amies de longue date qui navigue entre leurs relations amoureuses et la poursuite de leurs rêves respectifs. Sex and the City 2.0.

17 février : Star Trek: Picard, saison 3

Rien à voir avec la célèbre enseigne de produits surgelés. Mais on est quand même obligé de faire la blague.

17 février : Carnival Row, saison finale

Un homme et une fée vivent une dangereuse relation au sein d’une société où cohabitent humains et créatures mythologiques.

24 février : The Consultant, saison 1

Christoph Waltz en patron diabolique ? C’est un peu le rôle de sa vie.

